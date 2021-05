/FOTOGALERIE/ Velký fanoušek Slezského FC Opava Pavel Jatzek známý především jako Džeky se v sobotu dočkal. Konečně mohl vyrazit na svou milovanou Opavu. Pod pergolou na stadionu už seděl dvě hodiny před výkopem, tak jak to má ve zvyku.

Džeky na fotbale | Foto: Petr Widenka

„Konečně jsme se dočkali. Po tři sta letech jsme na fotbale. Ten skoro rok byl strašně dlouhý. Jsem šťastný, veselý, prostě rád,“ usmíval se věrný fanoušek Opavy. „Hned jak jsem se dozvěděl, že budou moci fanoušci do hlediště, začal jsem to řešit,“ pokračoval ve vyprávění třiapadesátiletý příznivec, který na fotbal v Městských sadech chodí od svých devíti let.