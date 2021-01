„Byl to dost urputný souboj o střed hřiště, což se ale dalo čekat. Opava udělala dost změn v kádru a měla malý prostor na sehrání, což bylo vidět na souhře v ofenzivě. V defenzivě Opavští nepropadli. Kulhánek ji na pozici středního stopera dobře organizoval. Zlín vycházel z dobré organizace hry, což v Opavě potvrdil. Domácí potřebují takovéto zápasy vyhrávat, na druhou stranu každý bod se počítá, liga je specifická, zda bude tento bod pro ni ziskem, nebo ztrátou, se ukáže na konci sezony.“

Baník Ostrava Sparta 0:0

„Do určité míry platí to, co o utkání Opavy se Zlínem. Urputný zápas o fyzických soubojích. Baník se umí na Spartu dobře připravit. Stejně tomu bylo i když hrával proti Slavii, pro nás byl vždy neoblíbený soupeř. Sparta se snažila hrát fotbal, kombinovat. Baník byl nebezpečnější v šestnáctce soupeře, měl i blíže ke vstřelení branky. Asi si zasloužil i ten gól vstřelit.“

Slovácko Karviná 2:0

Branky: 51. z pen. Daníček, 58. Kliment.

„Karviná si i přes změny udržela charakter hry. Byla dobře organizovaná, dobře bránila. Těžko se jí dávají góly, Slovácko se snažilo překonat její defenzivu, ale dlouho nemělo jak. Hosté dobře přepínali hru, dobře hráli Papadopulos, Ostrák nebo Bartošák, líbil se mi Smrž. Domácím pomohla nešťastná ruka a penalta soupeře, následně šli do dvoubrankového vedení. Karvinští se snažili dát kontaktní gól, to se jim nepovedlo, když ani neproměnili penaltu.“

Mrazivé počasí, zranění hráči

„Liga je v současné době specifická, už i tím, že jsou v ní dva týmy navíc. Současný zimní čas u nás není pro fotbal, ale jinak to nejde. Přece jenom nejsme v Anglii nebo Německu, kde je jiné podnebí. Dlouhodobě je to na zváženou, jak formát ligy uchopit. Není prostor na odpočinek, ani na trénink. To samé bude platit i v létě, kdy bude Euro, některé týmy čeká kvalifikace o Evropu. Náročný program se nebude sčítat, ale násobit. Myslím si, že do budoucna bychom se měli zamyslet nad termínovou listinou.“