Branky: 24. Harazim, 35. Rataj 5. a 50. Jiří Klíma.

„Utkání hodnotím jako ligově nadprůměrné. Obě mužstva se snažila hrát fotbal, obě ukázala, že mají svou tvář. U Opavy byla znovu vidět aktivita směrem dopředu a i v momentě, kdy nemá míč. Znovu ji srážela nekvalita ve finální fázi a individuální chyby. Mám pocit, že když vypadne z koncentrace, rozsype se jí obrana a soupeři se dostávají do šance. Líbilo se mi, jak se dokázala do zápasu vrátit. Její vysoké napadání přineslo vyrovnávací branku. Pochválit musím Rataje s Harazimem, je super, že dostali šanci. V samotném závěru mohla zápas rozhodnout ve svůj prospěch, bohužel nedala penaltu, což bylo pro ni velkou ranou. Konečná remíza je spravedlivá.“

Baník Ostrava Bohemians 1:0 (1:0)

Branka: 23. Jánoš. 47. ČK: Necid (B).

„Baník těžil ze své zkušenosti. Dobře kombinoval, měnil těžiště hry ze strany na stranu. Bohemka místy vypadávala ze hry. Branka padla po krásné přímočaré moderní akci, kterou rozjel Jánoš a sám zakončil. Baník vyhrál zaslouženě.“

České Budějovice Karviná 1:1 (0:1)

Branky: 64. Brandner 7. Qose.

„Nastoupily proti sobě týmy, které mají zajímavou herní tvář. Práci českobudějovického trenéra Horejše už delší dobu sleduji. Tým hraje moderní fotbal, hlavně pak v poslední třetině hřiště. Karviná šla do vedení, poté se v šesti zatáhla a domácí měli velký problém se k ní dostat. Hosté vyráželi do rychlých protiútoků. Dobrou práci co se týká nakopávaných míčů odváděl Papadopulos. Za stavu 0:1 trefili Karvinští břevno, být z toho gól, tak na jihu Čech vyhrají.“

Opavský mladík Filip Souček ve Spartě

„Filip nás už zaujal ve Slavii, jak svým živelným pojetím hry, tak i vizáží. Hodně nám připomínal Alexe Krále. Byl jsem zvědavý, jak zvládne přechod do Sparty, neměl to určitě jednoduché, ale pere se s tím statečně. Svým entuziasmem Spartě prospívá. Nesmí ale usnout na vavřínech. Uvidíme, co z toho nakonec v jeho případě bude.“