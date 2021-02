„Bylo krásně vidět, že se potkaly dva kvalitní týmy. Obě sestavy disponují zkušenými fotbalisty. Baník začal dobře, byl lepší a zaslouženě vedl. Poté trochu vypadl z role, chvilku tahal pilku Jablonec, za což byl odměněn vyrovnávací brankou. Zhruba od pětatřicáté minuty se dění na trávníku srovnalo. Baník proměnil další penaltu a vedl. Druhý poločas byl dost podobný. Jablonec svou penaltovou možnost nevyužil, když ji skvělý Laštůvka chytil Kratochvílovi. Zaujali mě dva hráči. Na domácí straně Tetour a hostující Zelený. Shodou okolností oba jsem ve své předchozí profesi sportovního ředitele řešil. Tetoura jsme chtěli do Liberce a Zeleného jsme přivedli do Slavie.“

Baník Ostrava - Jablonec 2:1 (2:1)

Branky: 17. a 38. obě z pen. De Azevedo 20. Kubista.

Festival špatného bránění

„Zápas jsem viděl jen ze sestřihů. Padly hezké góly, z pohledu fanouška určitě zajímavé utkání, které si pustím ze záznamu. Kamarád mi ho okomentoval slovy, že šlo o festival špatného bránění.

Sparta Praha - MFK Karviná 4:3 (3:2)

Branky: 22., 41. a 69. Karlsson, 27. Krejčí starší - 7. a 83. Papadopulos, 32. Herc.

Opavské trápení ve finální fázi

„Hrálo se v šílených povětrnostních podmínkách. Člověk musel některé situace rozluštit až z opakovaných záběrů. Musím ale smeknout před opavským trávníkem, ten byl naprosto parádní. Počasí terénu neublížilo, což vyhovovalo více Opavě. Ta byla znovu fotbalovější, snažila se hrát, měla převahu. Příbram měla svou vizi postavenou na dobré defenzivě s tím, že bude chodit do rychlých protiútoků. Už se stává evergreenem, že Opava má problémy s finální fází. V prvním poločase měla tři dobré pokusy, z kterých gól nedala. Je vidět, že oproti podzimu změnila trochu charakter hry, více kombinuje, dříve chodila více do rychlých protiútoků, což bylo v sobotu ke škodě. Je vidět, že Opava je psychicky dole, navíc i faktor štěstí se u ní v koncovce odkloňuje.“

SFC Opava Příbram 0:0

Karlsson potřebuje cítit důvěru

„Přiznám se, že na něj mám rozporuplné hodnocení. Od začátku ho eviduji jako zajímavého hráče směrem do ofenzivy. Měl nevyrovnané výkony. Dokázal zazářit, i chybovat, je lechtivý na práci do defenzivy. Všechno to mohlo ale souviset s nejistou pozici, kterou ve Spartě měl. Trenér Vrba ale dokáže zatím využít jeho silné stránky a on mu to splácí góly.“