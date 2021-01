/ROZHOVOR/ Člen ligových kanonýrů a bývalý sportovní ředitel pražské Slavie Jan Nezmar má FORTUNA:LIGU perfektně zmapovanou. Jako fotbalový expert Deníku okomentoval podzim v podání Slezského FC Opava, ke kterému má navíc blízko. Sám totiž v Městských sadech nakoukl poprvé do nejvyšší soutěže. „Opava se nedokázala vyvarovat výpadkům,“ všiml si mimo jiné Nezmar.

Expert Deníku Jan Nezmar | Foto: VLM

Opavě patří poslední příčka. Jak jste viděl tým trenéra Radoslava Kováče během podzimní části?

Myslím si, že optikou výsledků asi měla navíc. Šest bodů není to co by v klubu chtěli. V některých zápasech to nebylo špatné a mohli z nich vytěžit více, jako třeba s Baníkem. Ani předvedený styl hry nebyl v některých pasážích špatný. Bohužel fotbal se rozhoduje na posledních třetinách hřiště. Opavským chybělo finále. Je to dáno ale i zkušenostmi, které týmu chyběly. Přišlo mi taky, že Opava se nedokázala během zápasů vyvarovat výpadkům. Přišla ztráta koncentrace, a to dokázali soupeři trestat.