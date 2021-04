Baník Ostrava - SFC Opava 3:0 (14.a 29. Zajíc, 59. Buchta)

„Výsledek je jasný, nicméně z mého pohledu byla Opava Baníku v poli minimálně vyrovnaným soupeřem. Snažila se být aktivní, byla více i v držení míče. Domácí tým byl ale efektivnější a přímočařejší. Opavští se snaží hrát fotbal, což je mi sympatické, ale pořád naráží do stejných dveří. V poslední třetině hřiště nemají kvalitu a vzadu si počínají naivně. Myslím, že by pomohlo, kdyby svou hru v některých momentech zjednodušili. Je ale otázkou, zda Opava má k tomu vhodné typy hráčů, kteří by byli schopni změnit herní styl. Na každé změně je třeba dlouho pracovat a ten čas Opava během sezony nemá.“

Plzeň doplatila na špatnou koncovku

Karviná Plzeň 1:1 (13. Papadopulos - 59. Beauguel)

„Plzeň byla lepším týmem, držela míč, měla příležitosti, které ale neproměnila a dala tak Karviné šanci na dobrý výsledek. Nakonec z toho byla remíza.“

Trenér Kováč by měl dostat důvěru i v případě sestupu

„Nebudeme si nic nalhávat, ale šance na záchranu moc velká není. Opavští by měli už přemýšlet nad dalším obdobím. Snaha hrát konstruktivní fotbal je mi sympatická. Na hře Opavy je znát rukopis trenéra, což je pro mě osobně vždy důležitým aspektem. Je potřeba na systému pracovat dlouhodobě, mít koncepci. Radek Kováč v tomto směru budoucnost podle mne má. Tento herní styl může být ve dlouhodobém pohledu hodně zajímavý. Když Opava spadne, bude mít ideální možnost připravit se na návrat do první ligy. I z tohoto hlediska bych s trenérem Kováčem dál pracoval a dal mu důvěru.“

Titul pro Slavii

„Myslím si, že jsme nemuseli čekat na derby. O titulu bylo rozhodnuto už dávno. Slavia momentálně nemá v lize konkurenci. Vypracovala si už během podzimu slušný bodový polštář, a bylo nepravděpodobné, že by ho poztrácela a její soupeři byli tak produktivní, že by ji dostihli.“

Slavia doma Arsenal porazí 2:1

„Myslím si, že Slavia doma vyhraje 2:1. Už v prvním zápase ukázala, jak velkou kvalitu má. Bylo dobře, že se do branky vrátil Ondra Kolář. Arsenal překvapila svou herní kvalitou. Dovolila si kombinovat na vlastní polovině a tím vzala soupeři vítr z plachet. Doma je navíc ještě silnější a sebevědomější. Do karet jí bude hrát i terén, který nebude tak kvalitní. Současná Slavia má vyváženou jak ofenzivní, tak defenzivní fázi hry. Dokáže kombinovat, k tomu v pravou chvíli hru zjednodušit, ale také hrát kompaktně v defenzivě a soupeře nepříjemně napadat.“