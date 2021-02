České Budějovice SFC Opava 0:1 (0:0)

Branka: 88. Březina.

„Oproti zápasu v Karviné byl tady k vidění lepší fotbal. Oba týmy se snažily o kombinaci. Obě mužstva měla slušnou přechodovou fázi, chodila do rychlých protiútoků. Dostávali se do pološancí, kopaly se zajímavé standardky. Závěr už byl nervózní, kouskovaly ho fauly. Vyhrát mohly oba týmy. Nakonec se štěstí přiklonilo k Opavě. To, které jí chybělo v předchozích zápasech. Při gólu mě fascinovalo, kolik měl Březina prostoru. Už při rohu, který předcházel tomu gólu, byl mega volný. To se opravdu hned tak nevidí.“

Baník svým výkonem zklamal

Pardubice Baník Ostrava 3:2 (1:0)

Branky: 41. Jeřábek, 74. Čihák, 87. Huf - 76. Tetour, 90+1. Stronati

„Pardubice se vyznačují dobrou organizací hry, pracovitostí, soudržností a pravděpodobně i dobrou kondicí, protože dokáží být v dobrém pohybu celý zápas. Umí také soupeři znepříjemňovat život napadáním rozehrávky na jeho polovině, což dělalo Baníku problémy. Když už se mu to podařilo překonat a dostat se na útočnou třetinu, byl nekvalitní, nedokázal zahrozit. Pardubice byly nebezpečné a zaslouženě vyhrály.“

Fotbal v Karviné nudil

Karviná Liberec 1:1 (0:0)

Branky: 60. Herc - 57. Rondič.

„Byl jsem zvědavý, jak si Karviná dokáže poradit s tvrdým, pragmatickým fotbalem Liberce, který je jednoduchý. Moc se to nepovedlo. V prvním poločase dominovaly dlouhé balony, fauly a častá přerušení hry. Moc mě to nebavilo. Fotbal v podání Liberce je nepříjemný v tom, že zápasy nemají tempo. Liberec dobře brání a sbírá body.“