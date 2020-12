„Sousedovi jsem radil, ať vsadí, že Slavia vyhraje o tři branky. Pro mě šlo o jasný zápas. Viděl jsem Slavii i Spartu ve všech zápasech, a to i na evropské scéně. Nemusím být velký odborník, všichni to vidí. Slavia má moderní, pohyblivé hráče a vynikajícího trenéra, který dokáže skvěle připravit i nezkušené hráče. Naopak Sparta má přestárlé a pomalé mužstvo, a to je zásadní, na soupeře svou rychlostí platila. Obdobně bude vypadat i duel Slavie s Plzní. Sešívání jsou momentálně úplně někde jinde, než jejich největší konkurenti.“

Slávistický objev Abdallah Sima

„Slavia těží z dobrého skautingu, mají dobré oko na hráče. Velmi dobrou práci pak odvádí trenéři, kteří dokáží z hráčů dostat jejich potenciál. Sima se ale ve Slavii paradoxně objevil náhodně. Nešlo o systémovou věc. Objevili jsme ho během přípravného zápasu. Myslel jsem si, že bude rok pracovat v béčku. Byl syrový směrem zády k bráně. Trenéři mu dali šanci dříve, a to i kvůli koronavirové pandemii. Má obrovský potenciál, který nyní dokazuje. Po derby jsem přemýšlel, co mi nyní osobně chybí. Není to vítězství v derby, ale ta týmová práce při skladbě mužstva. Vzpomínám, jak jsme hledali náhradu za Deliho nebo Ngadeua. Fanoušci si bez nich nedokázali představit sestavu a vidíte, podařilo se. To jsou ty příběhy, které člověk mohl tvořit, které ho hnaly dopředu. Následně hráče dobře prodat, tak aby šel klub do zisku.

Budoucnost trenéra Adriána Guľy v Plzni

„Když do Plzně přišel, dokázal ji oživit. Tento efekt ale vyprchal a přišla realita. Přijde mi, že spousta hráčů Plzně není schopna a možná ochotna jít s filozofií, kterou on razí.“

SFC Opava Baník Ostrava 1:2 (0:0)

Branky: 86. Žídek 78. De Azevedo z pen., 90. Svozil.

„Opava začala stejně jako v předchozích zápasech aktivně. Byla v hodně pressových situací, útočila ve velkém počtu hráčů. Bohužel opět se projevila nekvalita při řešení finální fáze. Do penalty, nepustila Baník za půlku. Neproměněná penalta jí zvyklala, i tak byli stále Opavští lepším týmem. Na konci poločasu přišlo vyloučení. Po přestávce se Baník soustředil na to, aby neinkasoval branku. Zkušeně natahoval hru, nespěchal s rozehrávkou a hra ztratila tempo. Trpělivě čekal na svou šanci, a ta přišla. Opava sice vyrovnala, ale nakonec přišel zbytečný faul před šestnáctkou, který koresponduje s nevyzrálostí týmu a Baník dal vítězný gól. Někdy okolo sedmdesáté minuty jsem si říkal, že derby je až moc poklidné, samotný závěr se ale v tomto směru vymknul. Ale emoce k takovým to zápasům patří.

Plzeň Karviná 0:1 (0:1)

Branka: 38. Papadopulos.

„Karviná prokázala herní kvalitu, dokázala v prvním poločase ohrozit plzeňského brankáře a dala gól. Karvinští se prezentovali dobrou organizaci hry v defenzivě. Její defenzivní hráči hodně dobře nabírají útočníky v šestnáctce, Plzeň si nevytvořila vyloženou tutovku. Karviná dokonale využila toho, že jejich sobotní soupeř není momentálně v pohodě. I z toho důvodu mě konečný výsledek tolik nepřekvapil.