Viléme, zápas o všechno a Opava má první přímou střelu na branku až v 80. minutě…

Je to málo. Jsem zase zklamaný, čekal jsem, že Příbram trochu zmáčkneme, že nám pomohou diváci, bohužel hra nebyla ideální. Nedostávali jsme se do kombinace, bylo tam hodně nákopů a z naší strany i pomalé.

Co řeší pro Opavu tato remíza?

To, že nám Příbram neutekla a my jsme se přiblížili k záchraně. Máme před sebou ještě dva zápasy, ty musíme vyhrát, ale to si říkáme pořád dokola. Pokud to se Sigmou nebude za tři body, situace bude vážná.

Z příbramských hráčů vás nejvíce zlobil Zorvan, který se prezentoval dvěma dalekonosnými střelami…

První zákrok byl těžší, netrefil to úplně špatně. Oba pokusy jsem ale dobře viděl, takže problém v tom nebyl. Představoval jsem si, že budeme proti němu ale vystupovat rychleji.

Nyní hrajete se Sigmou a Teplicemi. Ani jednomu už o nic nejde. Může to být výhoda?

To je úhel pohledu. Mohou hrát uvolněněji. Nebudou hrát pod tlakem. Z tohoto pohledu nevím, jestli je to výhoda.

Tyto vypjaté zápasy jsou hodně o hlavě…

I dnes bylo vidět, že je to strašně nervózní. Na můj vkus v tom bylo hodně nepřesností. Je to tím, že každý zápas hrajeme o všechno. Musíme se více zklidnit, protože nevynucených ztrát v naší hře je strašně moc. A pak nás to bolí, nedostaneme se do pořádné kombinace.