„Něco se ke mně dostalo, ale žádná konkrétní nabídka zatím nepřišla,“ řekl Deníku Vilém Fendrich. „Určitě člověka zájem potěší, ale plně se soustředím na práci v Opavě, prvotně mám v hlavě páteční zápas v Plzni,“ podotkla opavská jednička.

Do Doosan arény se těší. „Bude to zajímavý zápas. Plzeň prolítla přípravou bez inkasované branky. Pod trenérem Guľou hraje běhavý fotbal, ale my nemáme co ztratit. V přípravě jsme hráli s těžkými soupeři. Věřím, že jsme dobře připraveni,“ podotkl gólman s jednačtyřiceti prvoligovými starty na kontě.

Právě skončenou přípravu si pochvaluje: „Vše jsme museli zvládnout v krátkém čase. Ale vyšla nám, hráli jsme s kvalitními soupeři. Věřím, že se máme od čeho odpíchnout.“

Kováčova družina změřila síly s dvěma předními rakouskými týmy Rapidem Vídeň a Štýrským Hradcem. S prvním prohrála 3:5, když v poločase vedla 3:0, s druhým se rozešla remízou 1:1.

„V každém zápase jsem odchytal první poločas. Naše výkony nebyly špatné, konečně nám to začalo vpředu padat. Musím přiznat, že z vedení 3:0 nad Rapidem jsem byl hodně překvapený. V prvním poločase jsme hráli fakt dobře, byli jsme na tom i pohybově lépe než soupeř,“ svěřil se Vilém Fendrich a dodal: „Když to shrnu, tak hrát s těmito soupeři bylo pro nás velmi příjemnou změnou.“

Před startem zkrácené přípravy byli fotbalisté Opavy ve dvoutýdenní karanténě, přišli tak o dovolenou. „Bohužel nic s tím nenaděláte. Zůstal jsem doma v Opavě. Neměli jsme v plánu vyrazit někam k moři, ale spíše cestovat po Česku, navštívit rodinu. Takhle to padlo,“ pokrčil rameny.

Slezané nechtějí mít v novém ročníku ligy sestupové problémy. „Věřím v lepší sezonu. Trenér Kováč vštěpuje týmu moderní herní styl. Máme šanci s ním uspět. Jako brankáři se mi to více líbí, dostanu se tím i hodně do hry,“ pochvaluje si a dodává: „Uzpůsobili se tomu i brankářské tréninky. Věnujeme se více práci nohami.“