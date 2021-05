Filip Souček si v Praze zvykl. Už se nemohu dočkat vyprodané Letné, řekl

/FOTOGALERIE/ Ve dvaceti letech kope ligu ve Spartě. Fotbalový záložník Filip Souček si plní svůj dětský sen. Tvrdá práce se rodákovi ze Štěpánkovic vyplatila. V letošním ročníku za Letenské nastoupil do patnácti zápasů. Věří, že brzy přidá další, rád by s českým velkoklubem nakoukl do Ligy mistrů. Jedinou černou kaňkou na jeho misi je chybějící maturitní zkouška z matematiky.

SFC Opava-AC Sparta Praha 0:3 | Foto: Deník/Petr Widenka

Uplynulá neděle měla pro Filipa zvláštní nádech. Jeho Sparta hostila milovanou Opavu. Záložník s bujnou kšticí na hlavě ale utkání sledoval pouze z tribuny. Na vině bylo drobné zranění. „Mrzelo mě, že nemohu nastoupit. Ale tak už to někdy chodí. Jsem rád, že jsem mohl kluky z Opavy vidět a pozdravit se s nimi,“ svěřil se. K utkání řekl: „Myslím si, že první poločas byl ze strany Sparty dobrý. Ve druhém mi přišlo, že jsme trochu ubrali na tempu a Opava dobrým prvním střídáním rozhýbala hru a hrála lépe.“ Ve Spartě působí od léta. Na nové prostředí si musel logicky zvyknout. „Chvíli to trvalo. Bylo toho pro mě hodně nového,“ přiznal Filip Souček. „Zlom přišel paradoxně v době, kdy jsem měl covid a dva týdny byl zavřený na bytě. Od tohoto okamžiku už to šlo,“ usmál se technicky dobře vybavený fotbalista. Pivot Kvapil: Mám jasno. V sobotu Opava rozhodne o postupu! Přečíst článek › Jestliže doma měl veškerý servis od maminky, v hlavním městě je odkázán sám na sebe. „Jak se říká, sám si vařím, sám si peru,“ pousmál se. „Obědy máme většinou na klubu s tím, že si můžeme vzít s sebou domů i do krabičky. Což kvituji, protože osobně žádný velký kuchař nejsem,“ prásknul na sebe. Svůj pražský azyl našel v Říčanech. Letnou má tak trochu z ruky. „Autem je to v klidu. I když jednou jsem se dostal do problémů. Zrovna, když nastoupil trenér Vrba, nasněžilo a já přijel na trénink pozdě. Cesta mi trvala osmdesát minut,“ prozradil Filip Souček. Prahu už má celkem načtenou. „Sice je všechno zavřené, ale na procházku se dá vyrazit. Rodinu klidně městem už bez bloudění dokáži provést,“ řekl. O Spartě hovoří jen v superlativech. „Jsem maximálně spokojený. Kvalita je obrovská, servis okolo parádní,“ rozplývá se. Za Spartu nastoupil zatím v patnácti utkáních, ve kterých si zapsal dvě asistence. „Jsem hlavně rád, že jsem ve Spartě zůstal už v létě. Prostor dostávám postupně. Je to o tom, že člověk musí tvrdě pracovat na sobě, pak šance přijde a musí ji využít,“ poznamenal talentovaný záložník. Opava dominovala, Hradec byl tentokrát bez šance Přečíst článek › Ve Spartě má možnost trénovat pod uznávaným odborníkem Pavlem Vrbou. „Jedná se o nejlepšího trenéra v Česku, je to vidět na kvalitách tréninků. Každý hráč potřebuje vědět, co má hrát, jakou má mít roli, kde se má pohybovat,“ uvedl Souček. Jeho tým nyní čeká zápas s Libercem. „Utkání musíme zvládnout, ať si udržíme druhé místo, které bude pro nás znamenat boj o Ligu mistrů,“ pokračoval v povídání fotbalista, který prošel mládežnickými strukturami Slezského FC Opava. Filip Souček se už nemůže dočkat, až budou moci na stadion diváci. „I v době pandemie cítíme velkou podporu našich fanoušků. Čekají nás třeba před stadionem. Už teď se těším, až budeme hrát před vyprodanou Letnou, to bude teprve ten pravý zážitek,“ zasnil se Filip Souček. Fotbalový život zatím Filipu Součkovi vychází. Na frontě studijní má ale jeden rest. „Chybí mi maturitní zkouška z matematiky. Tu nutně potřebuji udělat, je pro mě životně důležitá,“ zakončil pražské povídání.

