Rodák ze Štěpánkovic se na utkání těší. Vzhledem k absenci Pavla Zavadila by měl mít devatenáctiletý mladíček pod palcem zahrávání standardních situací.

„Těším se hodně. Bude to velký zápas,“ uvědomuje si talentovaný záložník. „Baník hraje dobře, má silné mužstvo, je favoritem. A to by nám mohlo vyhovovat,“ míní Filip Souček. „Respekt k Baníku máme, ale ten zdravý,“ zvedá prst fotbalista s dvanácti ligovými starty na kontě. „Je to derby a v něm se může stát cokoliv. Věřím, že můžeme domů něco přivézt,“ podotkl opavský záložník.

Když současný útočník ostravského Baníku Milan Baroš vyrážel na svou liverpoolskou štaci, byl Součkovi jeden rok. „A teď se možná potkáme na hřišti,“ pousmál se Filip Souček. „Jak jsem byl malý, na kazetách jsem koukal, jak Baník vybojoval svůj poslední titul,“ přidává jednu ze vzpomínek talentovaný záložník. Nejen fanoušci, ale speciálně i opavští odchovanci berou slezské derby prestižně. „Tento zápas pro nás znamená hodně. I já ho beru prestižně,“ přiznává Souček.

Ostravský celek má v kádru řadu individualit. „Smolík, Kuzma, Baroš, k tomu Diop s Fillem, Laštůvkou, fakt jsou silní. Mají nebezpečné standardní situace. Nejen na ty si musíme dát pozor,“ podotkl záložník SFC Opava.

Ze standardních situací chce těžit i Opava, jenomže jejich hlavní exekutor Pavel Zavadil je zraněný. Je jasné, že jedním z adeptů bude mladý Souček. „Uvidíme, jak se trenér rozhodne a komu tuto činnost svěří. Je pravdou, že v tréninku jsme na tom pracovali,“ přiznal opavský odchovanec.

V pátek se čeká ve Vítkovicích plný dům. Že by se Součkovi z bouřlivé atmosféry rozklepala kolena nečekejte. „Nervózní nejsem, spíše je to o velkém těšení,“ pousmál se.

V hledišti nebudou chybět jeho nejbližší v čele s tátou Petrem, bývalým brankářem, nyní koučem Břidličné. „Rodině jsem lístky sehnal, jede i babička,“ hlásí Filip Souček.