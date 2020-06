Filipe, asi velká úleva…

Přesně tak. Pro nás to bylo důležité utkání, které jsme museli zvládnout. Povedlo se nám to. Změnili jsme rozestavení, herní styl. To nám pomohlo, za tři body jsme strašně rádi.

Vaše chvíle přišla v 62. minutě, kdy jste dal gól z trestného kopu. To je přitom parketa Pavla Zavadila…

O přestávce jsme se bavili o tom, že si mám vzít ve druhém poločase dvě standardky. Věřil jsem si a nakonec mi to tam spadlo. Jsem rád, že mi to tam spadlo, na gól jsem čekal dlouho. Pro mě je ale hlavní, že jsem pomohl celému týmu.

Nová trenérská dvojice naordinovala týmu nový herní styl…

Pomohlo nám to hodně, řekli jsme si nové věci, ať už třeba při bránění. Věděli jsme, co chceme hrát a bylo to vidět.

Bylo vidět, že trenérská změna přinesla týmu nový impulz…

Je to tak vždycky, když přijde nový trenér. Každý se chce ukázat, předvést, že na to má. Uvidíme, co přinesou další zápasy. Jsem ale optimista.

Společně s Radoslavem Kováčem přišel do týmu i Alois Skácel, který vás vedl v devatenáctce…

Pan Skácel je super trenér, což jsem mohl poznat už v devatenáctce. Chce vždy po hráči, ať maká ne na 100 ale 120 procent. Je vidět, že s panem Kováčem jsou na stejně vlně.

Co očekáváte od nadstavby?

Snažit se uhrát co nejvíce bodů, úplně nejlépe by bylo vyhnout se baráži.