„Do sedmnácti jsem hrál doma za Levoču, která tehdy byla ve čtvrté lize. Stávalo se, že náš gólman nepřišel, tak jsem tam šel já. Zažíval jsem to v mládežnických kategoriích, ale hlavně v dorostu. Pár zápasů jsem odchytal,“ řekl Janečka.

„Nikdy by mě ale nenapadlo, že někdy budu dochytávat ligový zápas, i když jsem tam byl jen chvíli, pět sekund. Hrál jsem už na všech postech, v brance jsem ale ještě nebyl. Je to vlastně další milník mé kariéry. Nepřál jsem si to, ale je to realita,“ vykládal Janečka.

„Někdo by teď mohl říct, že už bych měl skončit, ale mě fotbal pořád baví, takže to ještě balit nebudu. Beru to normálně. Nemohli jsme střídat, nikdo jiný se nehlásil, tak jsem si vzal rukavice a prostě to tam šel dochytat,“ podotkl Janečka.

Ten musel řešit problém s dresem. Bylo potřeba, aby měl ten s číslem 26, se kterým chytal Bolek. On ale hraje s číslem 66. „Bylo ho potřeba upravit a nějakou dobu to trvalo, snad dvě nebo tři minuty. Nakonec přelepili dvojku za šesktu,“ popisoval Janečka.

Nejprve myslel, že budou Pražané zahrávat přímý kop z místa, kde Bolek fauloval. „Už u postranní čáry jsem počítal, kolik mají leváků. Došlo mi, že jen Provoda, tak jsem měl v plánu postavit si zeď tak, že bude kopat pravák. Nakonec ale šli na roh a po něm pískl sudí konec,“ líčil Janečka.

Karviná tak ve dvou jarních duelech nezískala ani bod. „Byli jsme smutní, že jsme prohráli další domácí zápas, i když to bylo proti nejlepšímu mužstvu české ligy. Asi každý čekal, že Slavia vyhraje, my jsme se ale nechtěli vzdát bez boje,“ uvedl Janečka.

„První poločas jsme hráli to, co jsme si představovali. Stav byl 0:0 a oni neměli žádné vyložené šanci. Škoda toho prvního gólu ze standardky. Ten druhý jsem dobře neviděl, protože jsme se rozcvičoval na opačné straně,“ přiznal Janečka.

„Podařilo se nám z penalty snížit, oni ale hned odpověděli. Proti takovému soupeři už to pak těžko můžete otočit. Nebyl to z naší strany ideální zápas, je ale nutno říct, že proti nám stál současný nejlepší tým v Česku. To není výmluva, ale fakt,“ uzavřel Marek Janečka.