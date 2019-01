Tři týdny. Jen tolik volna si mohli užít fotbalisté Baníku Ostrava, Opavy a Karviné po podzimní části FORTUNA:LIGY. Již ve čtvrtek se sešli k prvnímu tréninku zimní přípravy.

Fotbalisté Baníku včetně trenéra Bohumila Páníka nakráčeli do kabiny před úvodním tréninkem zimní přípravy energicky a v dobré náladě. Úsměv střídal úsměv. Aby ne. Do jarní části půjdou baníkovci ze třetího místa se ziskem 34 bodů.

„Třetí místo je krásné, ale rozdíly nejsou velké, takže nelétáme v oblacích. Vážíme si toho a zavazuje nás to k tomu, abychom se v té první šestce udrželi. Byl by to pro Baník po delší době úspěch,“ řekl Bohumil Páník.

„Vydobytá pozice je jedna věc, pronásledující vlci však další. Nikdo nespí a je to vidět i na trhu s hráči. Věřím ale, že dokážeme s těmi šesti mančafty soupeřit,“ podotkl Páník, který ještě postrádal Baroše, Diopa, Mešaninova a Granečného. Ti by se měli připojit k týmu v pondělí.

Chyběl také záložník Bronislav Stáňa, který odešel do Opavy výměnou a finanční kompenzací za ofenzivně laděného Nemanju Kuzmanoviče, nové posily baníkovců.

„Zatím jsem s ním hovořil jen obecně. A to o tom, kde by se cítil nejlépe a kde by chtěl hrát. Víme, že byl schopný hrát dobře kdekoliv ho postavili, jak sedmičku, tak desítku, takže je použitelný na oba tyto posty,“ pokračoval Páník. Na jaro a následnou nadstavbu se zkušený kouč, který oslavil 31. prosince 62. narozeniny, těší. „Nadstavbová část může být atraktivní pro diváky, protože ty mančafty plní stadiony. Je tam vysoká úroveň hry, hraje se ve vysokém tempu. Má to tu visačku top,“ dodal Bohumil Páník.



PROGRAM PŘÍPRAVY:

úterý 8. ledna: Baník - Prostějov (13.00, Orlová)

pátek 11. ledna: Baník - Poprad (13.00, Orlová, přímý přenos Nova Sport)

úterý 15. ledna: Baník - Prešov (13.00, Orlová)

pátek 18. ledna: zápas v jednání

neděle 20. ledna až pátek 1. února: soustředění v Turecku (čtyři zápasy s prvoligovými celky z Polska, Ruska a Ukrajiny. Ten první 21. ledna s týmem Pogoň Štětín).

OPAVA PŘIŠLA O DVĚ OPORY

Dobrá nálada a pozitivní atmosféra. Tak vypadal první den zimní přípravy ligového nováčka z Opavy. V kabině Slezanů se začaly zabydlovat nové tváře, a to záložník Bronislav Stáňa (Baník Ostrava) a útočník Bidje Manzia (Sigma Olomouc). Kouč Ivan Kopecký se naopak bude muset vyrovnat s odchody ofenzivních es Nemanji Kuzmanoviče (Baník Ostrava) a Joela Kayamby (Plzeň).

„Odešli hráči, kteří byli pro nás hodně důležití směrem dopředu. Přišli dva nováčci, navíc jsou zde kluci, kteří dostanou šanci a fotbal hrát umí. Věřím, že společnými silami se připravíme na druhou část sezony tak, aby nám to fungovalo,“ je Kopecký optimistou. Dá se očekávat, že opavská kabina se ještě rozroste. „S manažerem Aloisem Grussmannem se bavíme o jednotlivých postech. Chtěli bychom zvýšit konkurenci na levé straně. Nejde nám o kvantitu, ale kvalitu,“ zvedl prst šéf opavské lavičky.

Na opavském radaru je několik hráčů. Padl například příchod odchovance Vojtěcha Hadaščoka, který dal přednost Dukle či Jakuba Fulneka z Jihlavy. „Jihlava chtěla vysoké odstupné, ale o Kubovi víme,“ poznamenal Kopecký.

Na otázku, zda ze současného kádru ještě někdo odejde, úspěšný stratég řekl: „Nic konkrétního neřešíme. Když je o vaše hráče zájem, tak je to důkaz toho, že klub dělá svou práci dobře.“ Ze stávajících fotbalistů chyběl pouze Jan Schaffartzik, který se podrobil artroskopii kolena.



PROGRAM PŘÍPRAVY:

sobota 12. ledna: MŠK Žilina – Opava, (11.00 a 13.30, Žilina)

středa 16. ledna: Opava – Prostějov, (13.00, Opava-Kylešovice)

sobota 19. ledna: Trenčín – Opava, (11.00 a 13.00, Trenčín)

pondělí 21. až pátek 25. ledna: soustředění v Uherském Brodě (zápas s Jihlavou, druhý je v jednání)

sobota 2. února: Śląsk Wrocław – Opava, (15.30, městský stadion ve Vratislavi)

KARVINÁ SE TŘEMI POSILAMI

Na úvodní trénink zimní přípravy se do útrob stadionu v Karviné-Ráji začali ve čtvrtek trousit fotbalisté Karviné jen krátce před dvanáctou hodinou, a to zvesela. Na hráčích bylo poznat, že si přes svátky odpočinuli a na setkání s ostatními se těší.

Trenér týmu Norbert Hrnčár uvítal už na prvním srazu tři nové posily. Karviná v prosinci deklarovala, že potřebuje posílit hlavně v defenzivě.

Přišli tedy obránci Timotej Záhumenský z Dunajské Stredy a Srb Lazar Djordjevič z Nového Sadu.

Kromě nich pak ještě další Slovák Michal Faško, naposledy hrající v Grasshoppers Curych.

„Všechny tři znám osobně i ze slovenských angažmá. Mišo Faško je hráčem do středové formace, hrával v Banské Bystrici a Ružomberku, Timo Záhumenský hrával za Slovan Bratislava a Zlaté Moravce, Lazara znám z působení v Košicích a Podbrezové. Shodou okolností jsou všichni leváci. Věřím, že nám pomohou,“ je si jist Hrnčár.

Co se týká odchodů, Jiří Piroch se vrátil zpět do Plzně, skončili také Maďar Gergö Kocsis a Slovinec Aleš Mertelj, jejichž angažmá se moc nepovedla.

Karvinští začnou v domácích podmínkách. Později vyrazí do zahraničí. „Budeme trénovat dvoufázově, první a druhý týden budou intenzivnější, na objem, ale chceme pracovat i na systémových věcech a organizaci hry. Od utkání se Seredí nám začnou přípravné zápasy. Jsem rád, že se povedlo zorganizovat týdenní soustředění ve Slovinsku, kde budeme trénovat na vyhřívané přírodní trávě,“ je s plánem přípravy spokojen trenér Norbert Hrnčár.



PROGRAM PŘÍPRAVY:

sobota 12. ledna: Sereď - Karviná (11.00, Otrokovice)

středa 16. ledna: Karviná - Třinec (čas a místo teprve v jednání)

sobota 19. ledna: Karviná - Niepolomice (12.00, Karviná)

pondělí 21. ledna až sobota 26. ledna: soustředění ve Slovinsku (zápasy s Mariborem a Zalaegerszégem)

pátek 1. února: Karviná - Tychy (čas a místo teprve v jednání)



* FORTUNA:LIGY pokračuje jarní částí, která začne 9. února.