V pondělí 15. dubna v dopoledních hodinách navštívili odvážlivci z řad fotbalistů Slezského fotbalového clubu Opava společně s bývalými hráči Michalem Hampelem, současným kondičním trenérem, a Lumírem Sedláčkem, nynějším sekretářem klubu, Krevní centrum v Obchodním centru Breda & Weinstein v Opavě, aby darovali krev. Jednalo se o společnou akci fotbalového klubu a Deníku.

Pustit si žilou a přispět tak svou krví chtěl také šéfredaktor Opavského a hlučínského deníku Roman Brhel, bohužel mu nebylo přáno z důvodu nedávného malého chirurgického zákroku. Nepoštěstilo se ani záložníkovi Janu Schaffartzikovi, jenž byl na laparoskopické operaci kolene. Ostatní přes prvotní dotazník a rychlé vyšetření prošli.

Většina byla darovat svou krev zcela poprvé. A jak se shodují, chtějí v tomto záslužném činu pokračovat i do budoucna. Byl zde však jeden, který má za sebou bohaté dárcovské zkušenosti. Jan Žídek navštívil krevní stanici již po sedmnácté v řadě. „Přiměl mě k tomu hlavně dobrý pocit, že někomu mohu takovým způsobem pomoci. Je to určitě potřeba, i když jsem teď pár let nebyl,“ pověděl Žídek, který měl zpočátku trošku problémy, jelikož se mu krev nechtěla roztéct.

Velkou odvahu musel projevit bývalý hráč Lumír Sedláček, kterému pohled na jehly nedělá zrovna nejlépe. „Podporuji dobrou akci a chci pokračovat, jehly mi sice nedělají moc dobře, ale to je jen to vpichnutí, pak už jsem v pohodě,“ sdělil Sedláček. Obránce Jaroslav Svozil chtěl podpořit dobrou věc. „V šatně se k tomu z kluků pořádně nikdo neměl, tak jsem si říkal proč ne,“ dodal Svozil s tím, že dostali den volna k odpočinku.

Mužům byl doporučen klidový režim podle něhož se zařídil také záložník Jan Řezníček, který považuje akci za prospěšnou a zajímavou zkušenost. „Říkali nám, že bychom dnes neměli mít velkou zátěž, tak to dodržuji, jinak jsem se ale po odběru necítil nijak oslabený,“ uzavřel Řezníček.

Krev by se dárcům měla v těle obnovit nejpozději v průběhu jednoho měsíce. Na podporu krvetvorby obdrželi i šumivé vitamíny.