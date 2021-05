Už v pondělí zasedalo klubové představenstvo, které řešilo současnou neutěšenou situace v klubu, který míří do druhé ligy. Setrvání Zavadila bylo údajně jedním z bodů programu. „Zavadilovo odvolání mělo být řešeno, ale nedošlo k němu, probíral se hlavně rozpočet. Se závěrem, že se vše znovu otevře desátého května,“ řekl člověk obeznámený s děním v SFC Opava.

Nicméně na druhý den se měl potkat Petr Orieščík, náměstek primátora statutárního města Opavy a člověk, který má v gesci Slezský FC s trenérem Radoslavem Kováčem. Měl mu oznámit, že Zavadil v klubu skončí a Kováčovi nabídnout vedle trenérské práce i Zavadilovu pozici. Kováč tuto nabídku ale striktně odmítl. „Ano s osobou pana Kováče jsem se potkal,“ řekl v úterý odpoledne Orieščík Deníku. Ke změnám se ale vyjádřit nechtěl. Představenstvo jednalo neplánovaně v úterý večer znovu. O osudu Zavadila se hlasovalo. Dva členové byli pro jeho setrvání, tři proti.

Ve středu pak klub oznámil změny ve strukturách klubu. „Ano, bylo jsem odvolán,“ potvrdil Zavadil s tím, že v SFC Opava končí úplně. „Z pozice výkonného ředitele společnosti je odvolán Jaroslav Rovňan.

Ve Slezském FC ovšem dál zůstává jako správce majetku, kdy bude mít dále na starosti provozní záležitosti týkající se chodu klubu a provozu sportovišť. Tuto funkci v SFC vykonával již v minulosti.

Post výkonného ředitele společnosti zatím zůstává neobsazen. O tom, kdo tuto pozici obsadí, bude jasno v nejbližších dnech. Další změnou je, že coby sportovní manažer končí ve Slezském FC Pavel Zavadil. Vedení klubu by ovšem rádo využilo jeho dlouholetých zkušeností v jiné pozici,“ znělo v tiskové zprávě, kterou klub vydal ve středu před polednem na svém webu.

Naopak trenér Radoslav Kováč měl dostat důvěru i na příští sezonu. Zatím ale není pravděpodobné, že by se tak stalo. Kováč chtěl klub budovat společně se Zavadile. Bez jeho osoby ztrácí práce v klubu pro něj smysl. Trenér tak odtrénuje poslední čtyři zápasy v lize a skončí. Ale třeba bude vše jinak.

Co se týká nabídka na funkci provizorního ředitele, tak tu dostal současný předseda představenstva Zdeněk Viktorin. „Oficiální nabídku jsem dostal. Mám nyní čas na rozmyšlenou, s tím, že od pondělí bych oficiálně začal. Musím zvážit všechna pro a proti. Mým hlavním úkolem by bylo přivést do klubu soukromého investora,“ poznamenal Viktorin.

Nad tím kdo bude zastávat roli sportovního manažera, která je potřebná také pro udělení licence pro profesionální soutěž, visí otazník. „Vše je v řešení,“ řekl jen Viktorin. Změny jsou výstěním neuspokojivých výkonů v lize. Opava je v aktuální tabulce FORTUNA:LIGY poslední.