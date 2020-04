„Vnímáme sílící hlasy fanoušků, že by rádi nějakým způsobem podpořili klub, obzvlášť v těchto těžkých chvílích a nejisté době, která nás čeká, a tak jim vycházíme vstříc,“ říká ředitel Slezského FC Opava Jaroslav Rovňan. „Pomoci nám mohli například zakoupením našich roušek. Nyní jsme zřídili transparentní účet, takže příznivci mají možnost nás přímo podpořit finančně. Jde asi o nejjednodušší cestu,“ pokračuje.

Číslo transparentního účtu: 111555033/5500

Transparentní účet je založen přímo Slezským FC Opava.

„Tohle má sloužit jako jasná záruka důvěryhodnosti. Už v minulosti jsme od řady příznivců dostávali zprávy, že by nám rádi symbolicky přispěli, teď tu možnost mají,“ vysvětluje Rovňan.

A jak klub naloží s případnými příspěvky fanoušků?

„Jednou za čas bychom finanční prostředky rádi vybrali a použili je na konkrétní účel. Počítáme také s variantou, že by fanoušci například prostřednictvím ankety mohli zvolit, na co vybraný finanční obnos poputuje. Při každém výběru uvedeme, na co konkrétně byly peníze použity, což samozřejmě zdokumentujeme na klubových kanálech. Budeme jako vždy maximálně otevření,“ dodává ředitel SFC.

Život Slezského FC Opava můžete podpořit zasláním příspěvku na tento bankovní účet: 111555033/5500. Veškerý pohyb na účtu můžete také transparentně sledovat pod tímto odkazem.