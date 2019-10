Jisté je, že trenérský tandem Slezského FC Opava Alois Grussmann – Josef Dvorník bude pro nedělní duelu s Bohemians Praha postrádat záložníka Karola Mondeka, stopku mu vystavily čtyři žluté karty.

Hned čtveřice fotbalistů – Matěj Hrabina, René Dedič, Tomáš Jursa a Pavel Šulc je v ohrožení pro duel v Uherském Hradišti se Slováckem, na svém kontě mají po třech žlutých kartách. Kompletní nebudou v neděli ani Klokani, nový kouč Luděk Klusáček bude kvůli čtyřem žlutým postrádat Michaela Ugwua. Utkání ve vršovickém Ďolíčku bude mít výkop v 15.30.

Baník se chystal v Čeladné, teď ho čeká Plzeň

První týden reprezentační přestávky vyplnili fotbalisté Baníku Ostrava čtyřdenním soustředěním v Čeladné, kde si to všichni pochvalovali. „Celý pobyt měl relaxační charakter, to pokud jde o jakousi psychickou očistu, ale i ten kondiční. Do tréninku jsme zakomponovali běžecké věci, jízdu na kole, tenis, samozřejmě jsme byli i na hřišti.

Vše vyvrcholilo přípravným utkáním s Vítkovicemi v Radvanicích,“ připomněl trenér Baníku Bohumil Páník páteční vítězství 2:1 nad celkem z druhé ligy. Momentálně se mužstvo připravuje na nedělní duel 13. kola FORTUNA:LIGY v Plzni (15.30).

„Doma se nám teď dařilo, takže by to chtělo zabrat i venku. Pokusíme se zápas v Plzni odjezdit a odvézt si nějaké body,“ řekl záložník Rudolf Reiter, který se v posledním ligovém zápase proti Zlínu (4:0) radoval z premiérové branky v baníkovském dresu.

Karvinská přestávka? Střelba a badminton

Jak vyplnili fotbalovou reprezentační přestávku v minulém týdnu v Karviné? Zaměřili se na zlepšení některých aspektů hry. Asistent hlavního trenéra Františka Straky Marek Bielan přiblížil, že tým trénoval především střelbu.

„Vzhledem k tonu, že v našich areálech se připravovala reprezentace do 21 let, přemístili jsme se do areálu na Bažantnici. Kluci nabírali klasicky kondici a sílu, tréninky jsme si zpestřili badmintonem,“ poznamenal Bielan. Tréninky byly zaměřené především na zakončení, letošní slabinu karvinského týmu.

„Hlavní náplní byla rychlost, včetně pilování střelby. Dáváme málo gólů, potřebujeme to zlepšit,“ uznal Bielan.