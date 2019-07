ÚFOTOGALERIE, VIDEO/ Generálka před startem nového ročníku FORTUNA:LIGY dopadla pro opavské fotbalisty dobře. Slezané díky gólům Žídka a Mondeka porazili účastníka druhé nejvyšší slovenské soutěže z Popradu 2:0.

„V zápase jsme měli dobré věci, a to jak v ofenzivě, tak defenzivě. Dostali jsme se do zajímavých akcí, kterým chybělo jen přesné zakončení. Nicméně pořád máme, co zlepšovat,“ řekl trenér Opavy Ivan Kopecký.