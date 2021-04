Liberec tak ukázal, že se neřadí do skupiny týmů, které zakazují hráčům, jenž jsou na hostování v konkurenčních klubech, do vzájemných bitev nastoupit. „Alešovi u nás končí v létě smlouva. Jednání s Opavou byla rychlá, je to dobrý klub ze sportovního města. Nebyl důvod Alešovi zakazovat proti nám nastoupit,“ řekl trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Aleš Nešický gesto Slovanu kvitoval: „Byl jsem rád, že mohu hrát, každý chce nastoupit, jsem rád, že mi to bylo umožněno. Chtěl jsem týmu pomoci, bohužel to se mi nepovedlo, prohráli jsme.“ Kováčovi chlapci měli dobrý vstup do zápasu. Už po osmi minutách je mohl do vedení poslat Rataj, ale tutovku neproměnil. „Šlo o klíčový moment zápasu. Kdybychom šli do vedení, Liberci by se těžko hrálo do plných. Hrají fotbal jednoduše, mají rychlou přechodovou fázi, rychlé hráče na krajích, proto si myslím, že by při našem vedení měli problém,“ mínil osmadvacetiletý záložník, který ve středu nastoupil za Opavu k šestnáctému zápasu v lize.

Opavští opět vyrobili celou chyb. „Pořád se to opakuje. Našimi chybami góly soupeřům doslova darujeme a pak nemáme sílu na to, abychom zápasy otáčeli. Za šestnáct kol jsme nastříleli pouze šest gólů, z toho dva z penalty, což je žalostně málo,“ kroutil hlavou Aleš Nešický.

V zápase schytali Opavští sedm žlutých karet. Během prvního poločasu byli takto potrestáni všichni tři zadáci. „Dostali jsme se do složité situace. Kvůli tomu, že mají rychle hráče na křídlech, tak to poté už smrdělo vyloučením. Víme, že jsme ve složité situaci, těžké se nám s ní smiřuje, což se projevuje do všeho, i do počtu karet,“ přidal svůj postřeh odchovanec olomoucké Sigmy.

Opava je už téměř druholigová. „Situace není vůbec dobrá, ale budeme se rvát, na hřišti necháme všechno,“ zakončil Aleš Nešický.