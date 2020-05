Není žádným tajemstvím, že současný sportovní ředitel chtěl za dob vlády tehdejšího předsedy představenstva Petra Glončáka skončit. Vadilo mu, jakým způsobem byl klub veden. I nabídky z jiných klubů měl. Od té doby se ale řada věcí v SFC Opava pohnula k lepšímu.

„Je pravdou, že mi končí smlouva. Nechci se bavit o tom, zda nějakou nabídku mám. S předsedou představenstva Zdeňkem Viktorinem jsme o další spolupráci bavili,“ řekl Deníku Alois Grussmann.

„Jsem Opavák, klub mám v srdci a pokud se domluvíme, může spolupráce pokračovat. Potřebuji už mít také co nejdříve mandát k tomu, abych mohl jednat s případnými posilami pro novou sezonu a také řešit obsazení trenérských postů u mládežnických výběrů,“ podotkl bývalý vynikající záložník. „Máme zájem o další spolupráci s Aloisem Grussmannem. Podepsáno nic nemáme, ale věřím, že bude dál v klubu působit,“ řekl předseda představenstva Zdeněk Viktorin.

Platné kontrakty vyprší k třicátému červnu také Zavadilovi, Jursovi, Schaffartzikovi, Susoovi a Zapalačovi. „S hráči jsem mluvil s tím, že případná konkrétnější jednání budeme mít, až se liga rozjede. Uvidíme, jakou budou mít formu, u některých visí otazník,“ prozradil Grussmann.

K tomu, zda si myslí, že se soutěž rozběhne, řekl: „Vše spěje k tomu, že ano. Ale spousta otázek nebyla zatím zodpovězena, ať se týkají například hostování, která končí v červnu nebo způsobu testování. Snad bude vše brzy jasné.“

Opava má momentálně v kádru dva fotbalisty, kterým hostování k 30. červnu končí, a to Hoškovi s Texlem. „Je to tak, ale komunikace s jejich mateřskými kluby je na dobré úrovni. Věřím, že sezonu u nás dohrají i když se natáhne. Bylo to jinak nefér jak vůči nám, tak samotným hráčům,“ zakončil Grussmann.