Rodák ze Štěpánkovic v jarní části nasbíral sedm ligových startů a svými výkony zaujal i konkurenci, která chtěla využít i faktu, že mu v Městských sadech končil kontrakt. Na stole měl i jednu hodně zajímavou nabídku, tu ale odmítl a upsal se Opavě.

„V poslední době jsem vnímal zájem dalších klubů, což mě potěšilo, ale rozhodl jsem se setrvat tady. Věřím, že se v Opavě mohu posunout výš, navíc cítím důvěru trenérů Kováče se Skácelem, jenž mě navíc trénoval už v dorostu,“ řekl Štěpán Harazim. Podle informací Deníku o Harazima hodně stál ostravský Baník.

„Vnímali jsme, že o Štěpána byl zájem z jiných ligových klubů a jsme rádi, že jsme se s ním domluvili na prodloužení spolupráce. Je to fotbalista, kterého jsem sledoval už v době, kdy jsem do klubu přicházel. Věřil jsem, že to dotáhne do ligy a jsem rád, že se to Štěpánovi povedlo. Jedná se o hráče s velkou perspektivou směrem do budoucna,“ podotkl sportovní manažer Slezského FC Alois Grussmann.