Štěpáne, v opavské kabině řádí Covid, k tomu zranění hráčů…

Není to jednoduché. Ale Covid momentálně všude kolem nás. Musíme se s tím vyrovnat, nic jiného nám nezbývá. Myslím si, že proti Mladé Boleslavi jsme nehráli špatně, tedy až na ten konec.

Do toho nyní finišuje podzimní část v lize. Hrajte dva zápasy v týdnu…

Základem je dobrá regenerace. Osobně mi více vyhovuje, když se hrají dva zápasy týdnu. Do středy doplníme síly a bude to dobré.

Pojďme k zápasu. Hned v páté minutě jste vyrobili hrubou chybu, kterou soupeř potrestal gólem. Do kolen vás ale nesrazil, spíše naopak…

Nevím, zda to byl pro nás impulz, ale bylo důležité, že jsme zvedli hlavy. Ukázali jsme svou sílu, výsledek jsme otočili a věřím, že nám pomůže do dalších utkání.

Tři body jste měli na dosah, jenomže přišla neproměněná penalta, už druhá v řadě…

Je to škoda, výhra ležela na zlatém podnose. Měli jsme vyhrát, bolí to hodně. Za předvedený výkon jsme si vítězství zasloužili. Naši situaci v tabulce bychom jsme si malinko vylepšili.

Jak jste viděl svůj premiérový ligový gól?

Soupeřův hráč mi nahrál přímo na nohu. Soustředil jsem se na první dotyk. Lukáš Holík sice na mě volal, ať mu to dám pod sebe. Řekl jsem si, že to zkusím sám a vyšlo to. Brankář asi nečekal, že to dám ne přední tyč.

Obě branky Opavy zařídili mladí odchovanci, což je slušný počin…

Jsme rádi za šanci. Jsem rád, že jsem mohl důvěru splatit gólem. Šlo ale o jeden zápas. Je třeba tyto výkony potvrzovat v dalších utkáních.