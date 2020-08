„Poslední dva, tři roky strávil na hostování a jsem rád, že teď už jsem kmenovým hráčem Opavy. Dostávám tady příležitost hrát. Jsem rád, že to takhle dopadlo,“ pochvaluje si Matěj Helešic.

Opavské čeká už v pátek ostrý start nové sezony FORTUNA:LIGY. Od 18 hodin se představí v Plzni. „Těším se moc. Myslím si, že je lepší dostat Plzeň hned na startu sezony, kdy ještě nemusí být tolik rozehraná. Věřím, že tam něco můžeme uhrát,“ je optimistou.

Helešic v nejvyšší soutěži sehrál za Baník, České Budějovice a Opavu celkem osmadvacet utkání, ve kterých si připsal dvě asistence. Teď je jasné, že další starty přidá v dresu Slezského FC. „Je to mladý hráč, ve kterém vidíme velký potenciál. Jsem rád, že se nám podařilo tento transfer dotáhnout do konce,“ řekl na Helešicovu adresu trenér Radoslav Kováč, který by rád přivedl ještě jednoho záložníka. "Bezesporu chceme ještě jednoho hráče do středu pole. Musí se jednat o kvalitního fotbalistu, který nám hned pomůže a bude do základní sestavy," doplnil.

Vedle Helešice se Opavští domluvili na dalším působení záložníka Jiřího Texla. Na přestup pak přišli Lukáš Holík a polský fotbalista Bartosz Pikul.