„V Plzni jsem špatně došlápl u lajny. V koleni mi pokřupalo, zprvu jsem si myslel, že to budou postranní vazy nebo něco takového. Zápas jsem nemohl dohrát. Šel jsem na rentgen a sono, ale až magnetická rezonance ukázala, že mám úplně utržený přední křížový vaz,“ popisoval svůj problém Josef Hnaníček.

V současné době se dává dohromady v Opavě. „Původně jsem se chtěl připravovat doma, ale ani ve Znojmě bych asi neměl takový servis, jako v Opavě, kde je o mě nadstandardně postaráno. Kluci se mi věnují skvěle,“ chválil zkušený zadák. „Klub navíc disponuje super vybavením, jako lymfatickými kalhoty nebo magnetem. Hlavní pro mě je, že u nohy vidím progres,“ zdůraznil Hnaníček. A jak vypadá aktuální situace okolo kolena? „Momentálně koleno rozhýbávám a jde to dobře, cítím se čím dál lépe. O ledna chci naplno trénovat, pokud vše půjde dobře, tak v únoru bych chtěl naskočit do zápasů,“ nastínil bývalý hráč Zlína, Příbrami či Znojma.

Současný stav bez fotbalu může hrát Josefu Hnaníčkovi do karet. Svítá mu větší naděje na odehrání většího poštu zápasů. „To je pravda, ale kluci trénují naprázdno, což není ideální. Na jaře nás pak bude čekat velká porce zápasů, nebude tolik času na regeneraci. Uvidíme, co na to řekne má noha,“ zamyslel se fotbalista 171 prvoligovými zápasy na kontě.

Zranění přišlo pro Josefa Hnaníčka v nejhorší možnou dobu. Svými výkony si totiž řekl o velkou důvěru trenéra Radoslava Kováče. „Z letní přípravy jsem měl super pocit, trenér se mnou počítal, hodně mi věřil a myslím si, že i na hřišti se mi dařilo. Na herním soustředění v Rakousku jsem odehrál všechno, věřil jsme na míči a ani půlhodina v Plzni nebyla špatná. Bohužel pak přišlo zranění,“ řekl s tichým tónem v hlasu.

V tabulce má Opava po odehraných šesti kolech pět bodů. „Osobně jsem čekal od vstupu do sezony více. Hlavně domácích zápasech se slabšími soupeři jsme měli uhrát více bodů. Hra špatná nebyla, jen jsme ji nedokázali podpořit výsledky,“ zakončil Josef Hnaníček.