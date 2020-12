/FOTOGALERIE/ Osm kol čekal Lukáš Holík na vstřelení branky v opavském dresu. Trefil se v tom devátém, na hřišti v Uherském Hradišti proti Slovácku. Radost z něho ale neměl. Jeho tým prohrál 3:1 a dál se ve FORTUNA:LIZE trápí.

Praha - Zápas 7. kola FORTUNA:LIGY mezi FK Pardubice a SFC Opava 7. 11. 2020. Lukáš Holík (SFC Opava). | Foto: Deník / František Géla

„Jsem rád, že se mi podařilo prolomit střeleckou smůlu, ale gól má pro mě nádech hořkosti,“ přiznal po zápase Lukáš Holík. „Nemohu být šťastný za gól, když… Pro mě jsou prvotní úspěchy celého týmu, a ty bohužel v poslední době nejsou,“ povzdechl si osmadvacetiletý ofenzivě laděný fotbalista. Trefa v Uherském Hradišti byla jeho jedenáctá ligová. Ke gólu mu pomohla chyba brankáře Bajzy. Opavský fotbalista si po zisku míče počínal zkušeně, když míč z boku uklidil do opuštěné branky. „Získal jsem balon a hned mě napadlo, že je prázdná branka, tak jsem to rychle zkusil a zaplať pan bůh, že to tam spadlo. Mohli jsme trošičku zkorigovat výsledek a dostat se do tempa. Bohužel další góly jsme nepřidali,“ poznamenal Lukáš Holík.