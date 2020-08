Sedmadvacetiletý ofenzivně laděný fotbalista má za sebou snovou sezonu, v sedmadvaceti zápasech dal odchovanec Zlína jedenáct branek. „Lukáš Holík musí ještě absolvovat zdravotní prohlídku,“ řekl Deníku ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan. Pokud prohlídka dopadne dobře, opora pražské Dukly by se pak měla stát kmenovým hráčem Slezanů.

Na radaru Slezského FC je také slovenský záložník Matěj Kochan. Sedmadvacetiletý rodák z Brezna naposledy oblékal dres Ružomberoku, ještě předtím patřil k oporám Podbrezové. „Určitě je to pro Opavu zajímavý fotbalista. Jeho příchod je v jednání,“ prozradil opavský ředitel.

Do přípravy s prvním se zapojí také opavský odchovanec Ondřej Machuča, který ještě v dorosteneckém věku přestoupil do Liberce, následně hrával ve Zlatých Moravcích, Jihlavě, Znojmě a Sokolově, dále pak polský záložník Bartosz Pikul. „Do přípravy naskočí také naši draví odchovanci. Držíme se dohodnuté strategie trenérů, se kterou se vedení plně ztotožňuje,“ doplnil Rovňan. Naopak na odchodu jsou Sus, Zapalač a Hošek, naopak ve hře je setrvání Texla. „Jde o hráče, kterého si vyhlédl trenér. Zájem ze všech stran. Před podpisem smlouvy je Helešic, který se stane naším hráčem,“ prozradil ještě Rovňan a dodal: „Sázíme na jistotu a odchovance, i když se to trochu prodraží.“