/FOTOGALERIE/ Trenér opavských fotbalistů Radoslav Kováč si může vydechnout. Pro těžké záchranářské boje Slezané získali zkušeného útočníka Tomáše Smolu. Jednatřicetiletý bijec přichází na hostování z rumunského celku Gaz Metan Mediaş.

Tomáš Smola, velká posila Opavy | Foto: Deník / František Géla

Smola se do slezské metropole vrací oklikou přes ostravský Baník a Rumunsko. Opava mu při jeho první štaci sedla. Hned při své premiérové sezoně nastřílel devět branek ve druhé nejvyšší soutěži. V následující sezoně výrazně přispěl k návratu opavského týmu mezi českou elitu, když ve FNL nasázel jedenáct branek. Tomáš Smola nechyběl ani u památného tažení MOL Cupem, kdy Slezský FC dokráčel až do finále domácího poháru. Jedenatřicetiletý útočník byl produktivní také v nejvyšší soutěži. Ve svém premiérovém ročníku mezi tuzemskou smetánkou ve 31 zápasech devětkrát skóroval a na další čtyři góly nahrál. Celkem za Opavu nastoupil do 91 soutěžních utkání a zaznamenal 33 branek. Následoval přestup do ostravského Baníku, a poté i první zahraniční angažmá a následně do rumunského klubu Gaz Metan Mediaş. „Typologicky asi nemusí Smola do opavské hry příliš zapadnout. Nicméně si myslím, že i tak týmu může pomoci. Může přinést Opavě to, co ji během podzimu chybělo, a to přinést kvalitu a důraz do obou šestnáctek. Umí pomoci, jak při ofenzivních, tak defenzivních standardních situacích a taky dokáže dát gól,“ řekl na Smolovu adresu člen ligových kanonýrů a nedávný sportovní ředitel pražské Slavie Jan Nezmar.