/FOTOGALERIE/ Pětačtyřicet minut žili v naději, nakonec si opavští fotbalisté odvezli ze Sinobo Stadium čtyřku. Zlomový moment zápasu čtyřiadvacátého kola FORTUNA:LIGY přišel ve čtvrté minutě nastavení prvního poločasu. Opava v té chvíli ještě hrála přesilovku, jenomže vlastní chybou Slavii uklidnila a lídr soutěže nakonec vyhrál 4:0.

Trenér Opavy Radoslav Kováč. | Foto: Deník/František Géla

„Chtěli jsme hrát velmi aktivně, Slavii napadat. V některých momentech se nám to i dařilo,“ začal o utkání hovořit trenér Opavy Radoslav Kováč. „Slavia šla do deseti. Byla to naše šance. Ale místo toho, abychom měli větší odvahu hrát po zemi, obehrávat to, tak jsme byli krkolomní, neměli jsme klid na míči,“ štvalo trenéra. „Pokud se nám podařilo dostat se do finální fáze, řešili jsme to špatně. Chyběl nám klid,“ hlesl Kováč.