V sobotu se dá v Městských sadech očekávat zajímavá bitva. „Oba tým hrají zajímavým stylem, který se musí lidem líbit,“ započal povídání Tomáš Čvančara. „V Budějovicích jsme odehráli dobrý zápas a hlavně jsme ho vyhráli. Nyní máme všechny týmy před námi na dostřel. Zápas s Jabloncem nám může moc pomoci, ale čeká nás velmi kvalitní soupeř ze špice tabulky. Myslím, že i bod by byl dobrý, ale samozřejmě chceme vyhrát. Pak jsou před námi Teplice, což bude další stěžejní utkání,“ podotkl dvacetiletý útočník.

Kmenový hráč Jablonce nemůže do sobotního zápasu nastoupit, a to základě dohody obou klubů a taky kvůli tomu, že už nasbíral čtyři žluté karty. „Obecně si myslím, že týmy z první pětky soutěže by se dle mě neměly bát svých mladých kluků, které posílají někam rozehrát na hostování. Tento zápas by mi mohl dát hodně, protože v Jablonci působí kvalitní hráči. S kým víc se mají mladí kluci rovnat než s těmi nejlepšími. To je konfrontace, kterou by podle mě měli mladí kluci podstoupit, a vidět, jak na tom kvalitativně jsou,“ přidává svůj postřeh Tomáš Čvančara. A komu bude v sobotu fandit? „Opavě, potřebuje tři body,“ zdůraznil.

Fotbalista, který prošel pražskou Slavii i Spartou přišel do Opavy střílet góly. Zatím ale pověst kanonýra nenaplňuje. „Snažím se na to nemyslet, ale pro mě je to o to těžší, že jsem tady přišel právě pro to, abych týmu pomohl střílet góly. Samozřejmě vnímám okolí. Ať si každý říká, co chce, ale člověk stejně vidí, co kdo říká, nebo píše,“ neláme si s tím hlavu.

Hodně ho mrzí fakt, že neměl šanci na vlastní kůži zažít opavské fanoušky. „Kdybychom měli skvělé fanoušky na tribunách, věřím, že bychom dotlačili do vítězného konce i ty domácí zápasy s Brnem nebo Příbramí. Bylo by super, kdyby se už brzy mohli dostat na stadion. Vždyť fotbal se hraje pro lidi. Ať se daří, nebo ne, vnímáme jejich podporu,“ zakončil povídání Tomáš Čvančara.