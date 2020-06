„Klasický záchranářský zápas, hodně bojovný. Balony lítaly, moc kombinací k vidění nebylo. Za mě zasloužená remíza,“ hodnotil utkání Jan Hošek. Opavě to moc nešlo směrem dopředu, chyběla jí větší odvaha v útoku. „Můžeme si to říkat po zápase, ale někteří kluci byli svázaní nervozitou důležitostí utkání. V naší hře byla spousta nepřesností. Musíme se více tlačit dopředu a hlavně dávat branky,“ zdůraznil autor čtyř ligových gólů.

Kmenový fotbalista Teplic naskočil do základní sestavy po delší pauze. „Pro mě to nebyl žádný problém. Připravoval jsem se normálně, jako bych měl hrát každý třetí den. Jsem rád, že šance přišla,“ poznamenal fotbalista se 133 ligovými zápasy na kontě. „A nervozita? Není mi osmnáct, těšil jsem se, převládala natěšenost,“ pousmál se.

Bodu z Karviné si zkušený zadák cení. „Příbram prohrála, pro nás je bod z Karviné plusový. Teď potřebujeme zvládnout dva domácí zápasy. Klíčem k záchraně je v neděli doma porazit Příbram,“ míní Jan Hošek.

Obránce, který prošel například pražskou Slavii, Teplicemi nebo Karvinou, nehraje o záchranu poprvé a vi-dí velkou šanci, že se klubu podaří mezi českou elitou udržet. „Nechci to zakřiknout, ale máme zkušený tým, který je psychicky odolný. Fotbalově to nebude o žádné kráse, ale věřím, že to zvládneme,“ podotkl Hošek.

Díky remíze v Karviné se Opava před vzájemným zápasem dostala před Příbram. „Na jednu stranu to může být psychická výhoda. Avšak každý zápas je jiný. Každopádně hrajeme doma, musíme vyhrát,“ má jasno jednatřicetiletý zadák.