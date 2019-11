Favorit je jasně daný, Slezané mají s novým koučem Jiřím Balcárkem v plánu ukončit dvě černé série.

„Uděláme všechno pro to, aby se tak stalo,“ slibuje záložník Slezanů Jan Řezníček.

Středočeši, v jejichž realizačním týmu je i bývalý opavský záložník a trenér Jan Baránek, jsou ofenzivně laděný tým. Vzájemné duely těchto mužstev jsou gólově bohaté. Naposledy Opava ve městě škodovek prohrála 4:1. Bylo to navíc utkání, které započalo černou sérii Slezanů bez vítězství.

„Víme, že u nich se to zlomilo. Přitom do třicáté minuty to v Boleslavi bylo z naší strany dobré. Než přišel na hřiště Mešanovič, nevěděli domácí, co na nás hrát,“ vzpomíná na zápas z konce července Jan Řezníček.

„V sobotu se s nimi nesmíme pouštět do žádných velkých ofenzivních manévrů. Vzadu to chce udržet nulu a dát jeden gól,“ hledá recept na úspěch. „Sílu směrem dopředu mají obrovskou,“ doplňuje.

Opava před reprezentační přestávkou uhrála bezbrankovou remízu v Příbrami. „Nebyl to špatný zápas, šance byly na obou stranách. Škoda, že jsme v závěru místo břevna nedali gól,“ lituje šestadvacetiletý záložník.

Tým ze slezské metropole potkala už druhá trenérská změna, když se kormidla chopil Jiří Balcárek.

„Každý trenér má jiné představy, změnil se i tréninkový cyklus. Jsme připraveni dobře, děláme všechno pro to, abychom to v sobotu zvládli,“ podotkl fotbalista s třiadvaceti prvoligovými starty na kontě.

Opavské tíží dvě černé série. Z vítězství se nynější Balcárkova družina radovala naposledy 20. července, dlouhých 490 minut čeká na na vstřelení gólu.

„Ta série je jasná, ale nepitváme se v ní. Všichni věříme, že ji už ukončíme,“ dodává Jan Řezníček.