Honzo, konečný výsledek nevypadá pro Opavu až tak pozitivně…

Přesně tak. Remíza je pro nás málo. Měli jsme vyhrát, bohužel nám nebylo přáno. V prvním poločase jsme měli šanci, v závěru zápasu dali i gól, který ale nebyl pro ofsajd uznán.

Vy jste se objevil v prvním poločase v dobré možnosti. Co chybělo k tomu, aby z toho byla branka?

Štěpán Harazim poslal do vápna dobrý centr. Balón propadl, tečoval jsem ho, bohužel někdo ho zastavil. Je to škoda, to se musí dávat.

Zaskočila vás Karviná něčím?

Nezaskočila, měli jsme ji dobře načtenou. Věděli jsme, čím se bude prezentovat. Byl to bojovný zápas. Stál proti nám dobře technicky vybavený soupeř, my jsme ale dokázali jeho zbraně eliminovat.

Co Opavě chybělo k tomu, aby byla úspěšná?

Hra až tak špatná nebyla. Skřípalo nám to v před finální fázi. Chtělo to z naší strany více klidu. Příště to bude lepší.

Jaké to bylo hrát před téměř prázdnými tribunami?

Je to nezvyk, ale jsme strašně rádi alespoň za tu malou vyjimku pro naše fanoušky. Byla jich hrstka, ale slyšet byli hodně.

Už v neděli jedete do Teplic, k dalšímu záchranářskému duelu…

Teplice prohrály na Bohemce, nebudou asi v nejlepší pohodě. Jsme v situaci, kdy potřebujeme bodovat. Věřím, že tam šanci máme.