Trenér Jiří Balcárek pomalu šteluje sestavu pro veledůležitý zápas s Karvinou. Schaffartzik by v základní jedenáctce chybět neměl. Jeho místo by mělo být pod hrotem. Proti Vítkovicím nastoupil v prvním poločase a snažil se být aktivní. „Tento post vyžaduje náběhy za obranu, velkou nabídku, proto jsem shodil tři až čtyři kila ze své váhy, ať jsem více připravenější pro tento styl fotbalu. Každý post si vyžaduje jiná kritéria, a abych byl týmu prospěšný, musel jsem něco změnit,“ svěřuje se Jan Schaffartzik. Jeho tým porazil Vítkovice 4:1, první poločas Opavě ale nevyšel. „Nebylo to dobré,“ uznává důrazný univerzál.

Hráči po dlouhé fotbalové pauze už společně trénují. Nyní půjde o to, jak rychle se jim podaří naskočit do zápasového rytmu. „Člověk se na zápasy těší, protože jen tréninky nedodávají psychické pohodě kvalitu. Musíme si nyní zvyknout na zápasový rytmus, máme na to krátkou dobu, hlavně na regeneraci. Ta musí být kvalitní. S tím bude vše souviset,“ míní Jan Schaffartzik. K tomu, že na týmy čekají dvě utkání v jednom týdnu, říká: „Už jsem to jednou zažil, když jsem byl na hostování v Hlučíně. Byl jsem ale o sedm let mladší a tělo regenerovalo jinak. Navíc se v MSFL tolik necestovalo. Nyní nás všechny týmy a hráče čeká nová zajímavá zkušennost. Uvidí se, kdo jaký je profesionál, jak k tomu přistoupí.“

Opavu čeká těžké období. Při pohledu na tabulku je jasné, že to bude boj o holý ligový život. „Nebude to jednoduché, ale musíme ligu Opavě zachránit,“ zvedá prst.

Během koronavirové pauzy se Jan Schaffartzik rozhodně nenudil. „Dělal jsem věci do školy, seminární práce, různé další úkoly. Krom toho jsme individuálně trénovali. Mám výhodu, že máme zahradu, jako za mladých let jsem bušil balonem o zeď,“ pousmál se autor jednoho ligového gólu a doplnil: „Fotbal mi ale hodně chyběl. Těšil jsem se, až nám opět začne ten náš kolotoč.“

Jan Schaffartzik patří do skupinky hráčů, kterým v Opavě končí smlouva. „Chtěl bych v Opavě pokračovat, je to přece jen klub mého srdce. Uvidíme, co nám život přinese,“ zamyslel se rodák z Malých Hoštic. Na otázku, kdyby přišla nabídka odjinud, odpověděl: „Řeknu to takhle, je mi dvaatřicet a mám ambice hrát ligu. Jak jsem již řekl, nejlépe v Opavě.“