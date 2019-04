„Těším se strašně moc. Doma jsme to na podzim zvládli, zvládneme to i v Ostravě,“ má jasno jednatřicetiletý fotbalista.

Důležitost duelu si plně uvědomuje. „Pro obě města to je bezesporu velký zápas. Je jedno, ať se hraje u nás nebo u nich. Bude plný dům, skvělá atmosféra. Je to válka o krále Slezska, těším se moc,“ podotýká Schaffartzik a dodal: „Derby se řeší na každém kroku, už půl roku předem.“

Opava úvodní domácí zápas zvládla. Baník porazila 2:1. Nicméně v zimní přestávce oslabila. „Ano oslabili jsme, ale i v současné sestavě jsme schopni hrát s každým, což jsme dokázali v zápase se Sigmou,“ říká fotbalista původem z Malých Hoštic. „Navíc se říká, že derby nemá favorita, v neděli se může stát cokoliv,“ doplňuje jedním dechem.

Dres Baníku na jaře obléká ještě nedávný kapitán Opavy Nemanja Kuzmanovič. „Pro mě je to další hráč, který je v Baníku. Žádné hecování neprobíhá. Nevím, jak ostatní kluci, ale já si s ním SMS nepíšu,“ pokračuje Schaffartzik, který ve své premiérové ligové sezoně nastřádal už čtyřiadvacet startů.

Co by podle důrazného záložníka mohlo na Baník platit? „Týmy, které hrají u něj, se soustředí na obranu a s tím má problém. Neumí hrát do plných a něco vymýšlet. Na podzim byli v jiné roli, soupeři s nimi hráli fotbal, proto se jim dařilo. Teď je to jiné, “ míní Schaffartzik.

Zítřejší derby spadá do velikonočních svátků. „Předzápasový režim se pro nás nemění. Velikonce jsou o tradicích. Bylo by hezké udělat z derby tradici našeho vítězství,“ uzavírá Jan Schaffartzik.