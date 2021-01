„Jelikož máme bod z venku, můžeme ho brát jako plusový. Na druhou stranu v naši pozici je remíza málo, jak se říká, už včera bylo pozdě,“ řekl po zápase Jan Schaffartzik. Na rozdíl od duelu v Olomouci si dokázali Slezané vytvořit zajímavé momenty. Hlavně akce na jejímž konci byli Čvančara a Žídek volaly po gólu. „Je dobře, že jsme si šance vytvořili, ale chyběla nám přesnost, což je škoda,“ poznamenal opavský univerzál, který ve středu nastoupil ke svému šestapadesátému zápasu v nejvyšší soutěži.

V Ďolíčku to byl spíše fotbal, než že by se produkovat nějaký pohledný fotbal. Důvodem byl špatný terén. „Hřiště bylo hodně nerovné, spíše takové malé pole,“ přidal srovnání Schaffartzik a jedním dechem dodal: „Moc kombinovat se na tom nedalo, byl to spíše boj.“

V 67. minutě nebylo Opava zrovna příjemně na duši, to když Fendricha překonal Květ. Nakonec vše vyřešil VAR, který odhalil ofsajdové postavení Puškáče. „Řešil se faul na Patrika Hellebranda a nakonec to byl ofsajd. Abych pravdu řekl, ani jednu situaci jsem neviděl. Musím přiznat, že po rozhodnutí VARU mi spadl obrovský balvan ze srdce,“ svěřil se Jan Schaffartzik.

S nadsázkou se dá říci, že Schaffartzikovi až nyní začala sezona. „Neskutečně jsem se těšil až zase budu hrát. Sedm měsíců jsem nehrál, klukům jsem zdravě záviděl. I když se nám teď nedaří, fotbal si užívám, jsem moc rád, že už jsem součástí týmu,“ podotkl třiatřicetiletý fotbalista.

Opava je zatím v tabulce poslední, a to se ziskem pouhých osmi bodů. „Jsme poslední, ale věřím, že se zachráníme. Kdybych nevěřil, nemohu fotbal hrát,“ uzavřel.