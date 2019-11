„Měl jsem jasno. Honza za mě už vpředu hrával a dával dost gólů. Je to navíc válečník,“ vysvětloval Balcárek. Rodák z Malých Hoštic svůj úkol zvládl na jedničku. Patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Podílel se výraznou měrou na tom, že jeho tým porazil Mladou Boleslav 1:0.

Honzo, měl jste překvapivě na starosti ofenzivu, nastoupil jste na netradičním postu. Šlo o vzpomínku na mladá léta?

Asi tak bych to řekl. Hrával jsem v minulosti i v útoku. Když mi to trenér v týdnu řekl, bylo to pro mě překvapení. Trenér mě měl v Zábřehu, kde jsem tento post hrával. I když jsem to čtyři roky nehrál, tak něco se nezapomíná. Řekl jsem si, že budu bojovat, chodit do soubojů s Rendou Dedičem, o to šlo a občas i vystřelit.

Sedlo vám to…

To nevím, musím se na utkání podívat zpětně. Celý tým se rval. Klobouk dolů před klukama, Vilda Fendrich zachytal jak bůh. Cenné vítězství jako prase.

Byla cítit velká úleva, když dal Karol Mondek gól?

Jo, ještě, že jsme dali v prvním poločase gól. Hráli jsme na netradiční straně, kdy jsme prohráli los a sluníčko bylo pro naše stopery hodně nepříjemné, bylo hodně nízko. Uskákali to skvěle, hlavně Komličenka. Mondy to dobře zavřel na zadní, měli jsme ale i další šance. Nemůžeme zapomenout, že i Boleslav měla gólovky.

Co se vám honilo v hlavě, když šel kopat Komličenko penaltu?

Věřil jsem Vildovi, že ji chytne. Komličenko šel na penaltu jako největší hvězda a dobře mu tak.

Svou černou sérii jste započali v Boleslavi, teď jste ji ukončili. Pro Opavu osudový soupeř?

Jsem rád, že jsme vyhráli zrovna nad Boleslaví. Nemám na ni dobré vzpomínky, u nich jsme v lize prohráli 6:1 a 4:1. Tohle vítězství beru jako zadostiučinění.

V pátek derby s Baníkem, bezesporu další velký zápas…

Výhra nad Boleslaví je pro nás velkou vzpruhou. Na zápas se těšíme hodně. Je to v pátek, bude vyprodáno.

Co byste řekl na adresu nového kouče?

Přišel, viděl, zvítězil.