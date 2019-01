Zimní přípravu nemohl záložník Slezského FC Opava Jan Schaffartzik prodělat podle svých představ. Důvod? Třicetiletý fotbalista byl na menším operačním zákroku s kolenem. V tomto týdnu už ale začal naplno trénovat a pomalu vyhlíží začátek jarní části ligy.

Zimní přípravu máte ve zvláštním režimu vzhledem k chirurgickému zákroku, který jste prodělal. Můžete to blíže specifikovat?

Mám měsíc po operaci. Naposledy jsem absolvoval s týmem soustředění v Uherském Brodě. A za to jsem rád. Dva týdny pracuji individuálně. Na soustředění jsem dostával ale pořádně zabrat od našeho kondičního trenéra Michala Hampla. Každým dnem je koleno lepší a lepší. Už jsem zkoušel i dlouhé přihrávky a je to v klidu. V tomto týdnu se chci zapojit s kluky do plného tréninku, dělat věci s míčem a vše, co s tím souvisí. Uvidíme, co to se mnou udělá. Rozhodně se toho nebojím, vše jde dobře.

Operace byla nevyhnutelná?

Zranění jsem si přivodil v utkání s Libercem. Přeskočilo mi v noze, utkání jsem dohrál. Pak už to ale nešlo a čekal jsem na termín operace.

Pro vás osobně je z hlediska návratu na hřiště špatné, že letošní zimní přestávka je krátká…

První zápas nestihnu, co se týká kondice. Ale pracuji na sobě, nešlo o velký zákrok, abych musel jenom ležet. Před zraněním jsem nohu posiloval.

Do jarní části půjde Opava z dobré výchozí pozice, ale je třeba se stále dívat pod sebe…

Stačí dvakrát prohrát, týmy ze spodních pater se na vás dotáhnou a je zle. Máme tvrdou zimní přípravu, všichni dřou, máme zdravou partu, všichni se chtějí zlepšovat. Myslím si, že to ukážeme na trávníku.

Odešli tři hráči z ofenzivy, bude to citelné oslabení?

Každý je nahraditelný. Jsou to ztráty ze základní sestavy, ale myslím si, že to zvládneme. Šanci dostanou další kluci, a ti se o to porvou daleko více, že do týmu patří.

Těšíte se hodně na jarní část?

Moc se těším. Ale snad na hřišti v únoru neumrzneme.