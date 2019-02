Opava – V lize debutoval až ve třiatřiceti letech. V jarní části FORTUNA:LIGY povede obránce Jan Žídek Opavu v roli kapitána. Během podzimu se vrátil do hry po vážném zranění kolene, střihl si sedm zápasů v nejvyšší soutěží, ve kterých si připsal dvě asistence.

Jan Žídek | Foto: Deník / František Géla

Novinkou pro něj byl fakt, že svůj tradiční post stopera vyměnil za levého beka. „Nevadí mi to, klidně budu hrát i na pravé straně,“ směje se rodák z Oldřišova, který věří, že jarní část vyzní pro jeho klub pozitivně.

Honzo, během zimní přestávky opavskou kabinu opustili ofenzivní esa Kuzmanovič, Kayamba a Puškáč, což je citelné oslabení…

Oslabení, to určitě je, ale věřím, že noví hráči, nebo kluci, co nedostávali doposud tolik příležitostí je nahradí. Navíc naše hra je založena na kolektivním pojetí, i prosto se toho nebojím. Opava není o individualitách, bude to fungovat.

V tabulce vám patří devátá příčka, co na první pohled není vůbec špatné…

Není, ale liga se hraje novým systémem. Soutěž je vyrovnaná, my musíme dělat vše proto, abychom se vyhnuli barážové skupině a závěr dohráli bez většího stresu.

Do jarní části vstupujete zostra. Začínáte v Karviné, pak vás čeká Jablonec, doma Plzeň a jedete do Teplic…

Los není lehký, ale ten jsme neměli ani na podzim. První zápasy jara jsou specifické. Navíc v Karviné i Jablonci se událo docela dost změn. Ještě nemusí být tolik sehrání. Doma umíme hrát s každým, ven taky nejezdíme jen něco uhrát, což jsme ukázali během podzimu. V tomto směru nás docela zocelil brněnský azyl.

Během zimní přípravy jste veškeré zápasy odehráli na umělé trávě. To samé platí i o trénincích, je to pro vás velký hendikep?

Spíše psychický. Už nám u umělky pomalu hrabalo, ale počasí neporučíte. Pozitivum je, že před Karvinou můžeme trénovat na našem hlavním hřišti.

Pojďme k vaší osobě. Do hry jste naskočil až v průběhu podzimu, operované koleno drží?

(klepe si na čelo) Drží, nemám sebemenší problém. Pan doktor Boglevský odvedl kus dobré práce.

Velkou novinkou pro vás byl fakt, že vás trenér Kopecký nasazuje na levou stranu obrany, přitom jste čistokrevný stoper…

Trenér se mě ptal na to, jak to vnímám. Osobně s tím nemám problém. Klidně budu hrát i na pravé straně. Musím přiznat, že mi to vlevo docela dost zachutnalo.

Po odchodu Nemanji Kuzmanoviče do ostravského Baníku se vám vrátila i kapitánská páska, takže všechno na pohodu…

Kluci si mě zvolili, těší mě, že mám jejich důvěru. Věřím, že nám jaro celkově klapne po všech stránkách.