„Zní to jako klišé, ale už musíme konečně vyhrát, tak ať nejsme zatlačení do kouta. V případě zisku tří bodů se nám začne dýchat lépe,“ poznamenal zkušený obránce Opavy Jan Žídek. Opava naposledy prohrála v Jablonci 1:4. „Je třeba to mít nastaveno tak, ať podáme nadstandardní individuální výkon. Jedině tak můžeme být úspěšní,“ řekl 35letý stoper. Teplice mají na papíře kvalitu. „Určitě mají dobrý tým. Řezníčka mají sice zraněného, ale ofenzivu má pod palcem Mareš, nově i Vukadinovič, což považuji za dobrý nákup. Nejen na ně se ovšem musíme dobře připravit,“ podotkl Žídek.

Co se dá podle něj od Severočechů očekávat? „Bude to zajímavý zápas. Teplice se prezentují stejným stylem i rozestavením jako my. Také se snaží napadat. Uvidíme, co z toho vznikne,“ pousmál se kapitán SFC Opava. Rodák z Oldřišova si oproti prvotním plánům musí zvykat na nové spoluhráče v obraně. V posledních dvou zápasech s ním hráli Dalibor Večerka a Joss Didiba.

„Tak už to někdy ve fotbale chodí. Pepa Hnaníček se zranil a hledala se alternativa. Véča svou roli zvládá skvěle. S Jossem je trochu problém s komunikací, ale i to si sedne. Je na něm vidět, jak strašně moc chce. Do kabiny zapadl skvěle,“ pochválil Žídek kamerunského zadáka. V Jablonci nastoupila Opava bez veterána Pavla Zavadila a na hře to bylo znát. „Všude se říká, že mají šanci dostávat mladí. Je to sice hezké, ale bez těch zkušených to nejde. U nás to je hned vidět. Pavel nám hodně chyběl, když hraje, pro mě osobně je velká pomoc. Dokáže hráče na hřišti usměrnit,“ uzavřel Jan Žídek.

Sobotní má výkop v 16.30 hodin.