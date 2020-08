Jak trávíte karanténu?

(usměje se) Doma na zahradě. Chtěli jsme s rodinou na jižní Moravu, kde je krásně, ale bohužel kvůli aktuální situaci jsme ji museli oželet. Ale i tak jsem si odpočinul. Ani doma z toho nedělali žádnou vědu. Nic tak hrozného se nestalo.

Osobně jste neměl strach, že se můžete také nakazit? Přece jenom pozitivní test měl váš spoluhráč…

Musím přiznat, že strach byl velký. Protože jsem dostal rýmu, člověka hned začnou napadat různé myšlenky. Naštěstí šlo jen o nachlazení.

Ve středu začíná příprava. Těšíte se?

Určitě, pauza byla divná. Nyní začne náš normální pracovní koloběh.

Opava míří na soustředění do Rakouska, kde ji čekají kvalitní soupeři, jako Rapid Vídeň nebo Sturm Graz.

Vnímám to hodně pozitivně. Změníme prostředí a hlavně nás čekají velmi kvalitní soupeři. Sám jsem zvědavý na to, jak dopadne třeba konfrontace s Rapidem Vídeň.

Co říkáte na to, že Opava je pozvána před disciplinární komisi za údajné pochybení během covidového případu?

Tohle nejde popsat slušnými slovy. Je to totální úlet. Ti pánové z Prahy tady s námi nebyli. Souhlasím plně se slovy našeho ředitele Jaroslava Rovňana, že se jedná o hon na čarodějnice. Žádné pochybení se určitě neprokáže, jsem si jistý. Doufám, že pak přijde omluva.

Minulá sezona Opavě nevyšla. Co je třeba udělat, aby se to neopakovalo?

Je třeba posílit. Taky pak musíme plnit systém hry, který začal trenér Kováč praktikovat. Sami jsme poznali, že funguje. Věřím, že nová sezona bude lepší.