Janečka příliš nerozumí počínání šéfa LFA Dušana Svobody, který tlačí na pilu a chce sezonu dohrát v plném rozsahu. Zaspekuloval si, co jej k tomu vede. „Ve hře je hodně, určitě například smlouva s Fortunou, která by zřejmě v případě nedohrání ligy zůstala nenaplněna,“ míní Janečka ve svém příspěvku.

Nepochybuje o tom, že v případě nedohrání by fotbaloví funkcionáři na svazu sčítali finanční minusy, ale Svoboda podle něj zapomíná i na „druhou stranu mince“, a to fakt, že v této koronavirové sezoně finančně ztrácí i samotné ligové kluby, a to na vstupném či příjmech od sponzorů za reklamu. Nehledě na to, že samotní hráči dobrovolně souhlasili se snížením svých platů, aby klubům, svým chlebodárcům, částečně ulevili v této těžké době, takže tratí i samotní fotbalisté.

„Čtrnáct dní se nebude hrát a pak to všechno máme během týdne dohnat? Když budeme mít tak málo času na přípravu? Vždyť přece budeme bojovat o holý fotbalový život. Ano, jsme fotbalisté a je to naše práce, ale ať se hraje za regulérních podmínek, které momentálně nejsou. Chce to ‚pán šéf LFA‘ více ohleduplnosti,“ vyzývá Janečka Svobodu, aby nemyslel jen na peníze.

„No a v první řadě jde tady o zdraví. To je nejdůležitější. Mrzí mě, že někteří lidé a dokonce i funkcionáři jiných ligových klubů vyjadřují názory, že jsme se v Karviné nakazili záměrně,“ diví se Janečka na facebooku.

A jde dál. „Považuji to za stupidní názor a jsem přesvědčený, že kdyby se jednalo o klub z Čech a ne z Moravy nebo Slezska, dívala by se na to odborná veřejnost jinak. Jsem sice Slovák, ale ‚východňar‘, na což jsem patřičně hrdý, ovšem poznám, když se na vás kvůli tomu někdo dívá skrz prsty,“ upozorňuje.

Během čtyř let strávených v Karviné poznal, že takto se na Karvinou, tedy skrz prsty, dívá i fotbalová veřejnost v Česku. „Chtělo by to více respektu, pánové! Je úplně jedno, jestli je to na východní Moravě nebo v západních Čechách,“ dodává.

A oklikou se vrací znovu k Dušanu Svobodovi, jehož prosí o víc úcty a neprosazování svých zájmů jen z pozice moci. „Už nyní je liga neregulérní, ovšem ne vinou MFK Karviná, ale realitou, která ve světě panuje. Covid-19 momentálně na Karvinsku přetrvává nejvíc a na prvním místě je pro člověka zdraví,“ upozorňuje Janečka.