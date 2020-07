„Situace je taková zvláštní. Naštěstí nám zbývají poslední dva zápasy, ve kterých už o nic moc nehrajeme, takže to v pohodě zvládneme. Soupeři jsou na tom hůře,“ ví dobře třiadvacetiletý fotbalista zlínského Fastavu. Zatímco klub z Karviné byl od 2. července v karanténě, poté co se nemoc objevila u tří hráčů a jednoho člena vedení, ševci po nečekaném přerušení skupiny o záchranu dostali od trenéra Páníka dvoutýdenní volno.

Janetzký toho využil a s přítelkyní se vydal na krátkou dovolenou do Chorvatska. U Jadranského moře pobyl šest dnů, na sluníčku načerpal energii do další práce. „Je pravda, že bych snesl ještě delší volno, ale i tak jsem si stihl odpočinout,“ říká. V pátek už se však znovu musel hlásit na Letné, kde Zlíňané začali znovu s tréninkem a s přípravou na závěrečné dva ligové duely. „Trenér nás nijak zvlášť nešetří,“ hlásí Janetzký. Ševci vědí, že ani případné porážky na jejich udržení v nejvyšší soutěži nic nezmění, proto se nemusí na výsledky až tolik upínat.

Přesto do zápasů půjdou s maximálním odhodláním a touhou po vítězství. „Nemyslím si, že by měl být problém v motivaci. Budou to zápasy jako každé jiné. Hlavně doma se chceme fanouškům předvést a soupeře porazit,“ uvedla zlínská osmašedesátka, která chce na dálku pomoct také kamarádům z Opavy. Klub ze Slezska, kde Janetzký fotbalově vyrostl, je totiž stejně namočený jako Karviná a Příbram, jeden z trojice týmů tak po zrušení baráže půjde přímo do druhé ligy. „Určitě nechci, aby Opava spadla, takže Karvinou doma musíme porazit, abych klukům trochu helfl,“ říká.

Otázkou je, co s týmem udělá dlouhá pauza. Vždyť Fastav poslední duel odehrál na konci června v Teplicích, proti Karviné tak vyběhne na trávník po šestadvaceti dnech čekání. „V kondici by neměl být problém. Přece jenom jsme profesionálové a i ve volnu se udržujeme,“ ujišťuje.

Obavy o své zdraví nemá, i když pochází z Moravskoslezského kraji, kde přibývají ohniska nákazy koronavirem a nemoc se přesouvá do rizikové skupiny mezi lidi starší 65 let. Hygienici proto rozšířili omezení platná na Karvinsku na celý kraj. „Co vím, tak se vrátilo nošení roušek v hromadné dopravě a vnitřních prostorách,“ říká Janetzký. Omezení se ovšem dotklo také návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. „Už to nikoho nebaví a je to na obtíž, bohužel se s tím nedá nic dělat,“ povzdechl si profesionální fotbalista, který však na rozdíl od rodiny žádné změny nepociťuje, neboť nyní žije ve Zlíně, kde je situace jiná.

Ani tak ale být úplně v klidu nemůže. „Je to opravdu všude. Na druhé straně věřím, že příští sezona nijak narušená nebude, protože pauzy byly nepříjemné. Sezona trvala více než rok a už to bylo fakt fakt zdlouhavé,“ dodává.