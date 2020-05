„Přál bych si, aby se liga dohrála,“ hlásí výkonný ředitel Slezského FC Opava Jaroslav Rovňan. „Věřím, že vyhraje fotbal. Ale taky musí být daná jasná pravidla, ale s těmi jsme nebyli doposud seznámeni,“ podotkl v pátek dopoledne šéf aktuálně předposledního celku FORTUNA:LIGY. „Ať už se bude hrát, nebo ne, tak finanční ztráty půjdou do miliónů,“ přiznává Rovňan.

V úterý se bude na ligovém grémiu hlasovat o tom, zda soutěž dohrát, nebo ne. Opava byla v některých médiích označovaná za klub, který je pro nedohrání…

Proti tomu se musím jednoznačně ohradit. Tak tomu vůbec není. Proč řešíme tréninky, přípravná utkání. Protože nechceme dohrát ligu? Pro nás je prioritou číslo jedna soutěž dohrát. Děláme všechno pro to, abychom byli na její spuštění dobře připraveni.

Zástupci Moravy napříč první a druhou ligou na toto téma diskutovali. Proběhly dvě schůzky, ta poslední ve středu v Kroměříži. Dá se říci, že jste všichni pro jednotný postup?

Je pravdou, že proběhly dvě schůzky. Obě byly konstruktivní. Probrali jsme řadu témat. Shodli jsme se i na různých řešeních, ale ta nebyla vedením LFA vyslyšena. Osobně mě ale mrzí, že na žádnou ze schůzek se nedostavili zástupci vedení LFA, kteří údajně tak hodně komunikují s kluby.Byť pozváni byli, pokaždé se omluvili. Přitom nemuseli ani jezdit, ale třeba se s námi propojit videohovorem.

V úterý se bude hlasovat o změně termínové listiny. Pokud se schválí dohrání soutěže, nebude nic bránit tomu, aby se liga znovu rozběhla…

Vláda povolila hrát zápasy za určitých podmínek, to je jedna věc, jenomže máme pátek a stále nám nebylo sděleno, za jakých podmínek se bude soutěž dohrávat. Víme, že LFA poslala na ministerstvo zdravotnictví návrh modelu, podle kterého se budou kluby řídit, my ho ale neznáme, v tom vidím chybu. Současný největší problém je v tom, že vázne komunikace a ta by měla být přece základem. Nehraje se skoro dva měsíce, ale neproběhla jediná videokonference napříč kluby. V jiných zemích se tak dělo přitom každý týden.

Hovoří se o tom, že mezi podmínky patří i fakt, že kluby budou na venkovní zápasy cestovat dvěma autobusy, na střídačkách se bude sedět ob jedno místo…

Jak říkám, nemáme informace, ale i to se k nám doneslo. Podmínek je daleko více, třeba i takové, že by tým měl být ubytován na hotelu tak, že nepřijde do kontaktu s cizími lidmi, tedy ani s personálem. Na stadionu by měly být otevřeny všechny dveře, aby se hráči nedotýkali klik atd. Dalším aspektem je, že by hráči údajně neměli být opakovaně testovaní, ve zkratce řečeno, podepíšou revers, že jsou si vědomi případných následků atd. Všechna zavedená opatření jsou finančně nákladná a jdou nad rámec rozpočtu, který klub na sezonu má. Ať už se bude hrát, nebo ne, ztráty půjdou v obou případech do miliónů. K tomu je třeba ještě připočíst problém s datem třicátého června, kdy končí smlouvy, hostování, víza či pracovní povolení. Může nastat případ, kdy se nedomluvíme o prodloužení hostování s klubem do konce sezony. Odnese to hráč, který tak nebude moci nastoupit za náš i mateřský klub.

S dalším a dalším uvolňováním je hodně reálná situace, že se navýší počet osob až na 500, které se mohou zápasu zúčastnit…

Touto odpovědí asi fanoušky nepotěším. Musíme z této kvóty odečíst povinné účastníky zabezpečující údajné opatření k zápasu, které ještě neznáme, dále dojde k umožnění vstupu médií a v našem případě uspokojení partnerů a sponzorů klubu. Paradoxně tímto vzniknou klubu ještě větší starosti, jakým klíčem případný zbytek míst rozdělit mezi fanoušky, pokud nějaký zbytek zůstane.

Co vy osobně očekáváte od úterního grémia?

Věřím, že diskuze bude plodná a konstruktivní, že vyústí v dobro pro fotbal. Má se řešit více problémů. Soustředil bych se hlavně na dohrání soutěže a třeba mandát současného vedení LFA bych řešil až po sezoně. Doposud mi přišlo, že stávající poznatky a navrhovaná řešení vycházejí z nějakých anket přes media a ne z konstruktivní diskuze klubů.