Gólmany v áčku mezi českou elitou dostal na starosti v relativně nízkém věku. „Přicházel jsem tady s určitým respektem, protože jít do první ligy trénovat brankáře, když máte 28 let, není jednoduché. Musím ale říct, že mi pomohli zkušenosti z akademie Sigmy Olomouc i všichni kluci – Vilda Fendrich, Vojta Šrom, Kryštof Lasák i Honza Vyklický. Spolupráci mi hodně ulehčili,“ přiznává David Hampel.

„Dostávaly se ke mně z X stran různé hlasy lidí. Ne každý to úplně přijal a možná ani ne tak vzhledem k mému věku, ale někteří si asi dělali zálusk na tuhle pozici. Myslím, že nejlepší odpovědí je poctivá práce. Dělá mi radost makat s kluky a vidět jejich progres. Vilda Fendrich odchytal velice slušnou sezonu. Je to samozřejmě odrazem pracovitosti, ale i dobré party, která tady je. Ať chytal kdokoliv, nikdy nebyl problém s žádnou nevraživostí,“ těší ho.

Před zhruba třemi měsíci došlo ve Slezském FC ke změně trenérů. Jaká je spolupráce s trenéry Radoslavem Kováčem a Aloisem Skácelem? „Funguje to na sto procent, jen už potřebujeme být odměněni výsledky. Nyní určitě všichni vnímají, že herně jdeme nahoru. Cítím, že jdeme správnou cestou,“ tvrdí Hampel.

Slezský FC hledá mladé brankáře, nábor bude v říjnu

A jaká je situace u opavské mládeže? „Máme tady moc šikovné kluky a jdeme hodně nahoru. Nastartovalo se to už v době, kdy zde působili Míša Kosmál, Peťa Souček či Vilda Axmann. Teď jsem tady já a Radek Jaška, který má na starost kompletní mládež. Já to celé zaštiťuji a pomáhám mu. Jsem moc rád, že nám vedení tohle umožnilo a máme pro mládež trenéra na plný úvazek. Navíc nám stále pomáhá Vilda Axmann, který jen přešel do role asistenta u osmnáctky. Obecně v Opavě vidím fakt řadu šikovných kluků. Do budoucna máme z čeho čerpat,“ říká.

Pro další zkvalitnění mládežnické základy SFC připravuje na čtvrtek 15. října nábor mladých gólmanů. „Rozhodli jsme se uspořádat nábor pro kluky ročníků 2008, 2009 a 2010, aby se co nejdříve dostali do našeho procesu. Je totiž strašně pozdě, když tady do Opavy přijde kluk v 15 letech nebo v dorostu a do té doby neprošel žádným gólmanským výcvikem či tréninkem. Nejde ani tak o to, aby patřili Opavě, ale aby aspoň jednou týdně měli gólmanské tréninky. Je totiž strašně těžké dohánět v dorostu něco, co už měli mít kluci osvojené od žákovských kategorií. Věřím, že se nám podaří přitáhnout co nejvíce zájemců,“ dodává David Hampel s tím, že více informací je k dispozici na informačních kanálech SFC.