Dva zápasy o všechno jsou tady. Pokud opavští fotbalisté porazí ve čtvrtek olomouckou Sigmu a v neděli budou brát tři body na teplických Stínadlech, bude se hrát nejvyšší soutěž v Městských sadech i další sezonu. Slezany čekají dva duely s „dovolenkáři,“ ze všech tří ohrožených týmů mají tak nejpříznivější los.

Trenér Opavy Radoslav Kováč | Foto: Lukáš Ston

„Co si budeme povídat. Pokud tyto zápasy nezvládneme, nemáme v lize, co dělat,“ konstatoval trenér SFC Opava Radoslav Kováč. „Na obě utkání jsme se tři týdny tvrdě připravovali, sehráli dvě modelová střetnutí, kdežto naši soupeři byli na dovolené. Poslední dva zápasy tak budou mít už jako přípravu na nový ročník,“ pokračoval čtyřicetiletý stratég a dodal: „I když co vím, Sigma u nás hraje normálně za prémie. Je to ale jedno, bude to jenom o nás. Na nás musí být od první minuty vidět, že hrajeme o všechno.“