„Nebudu lhát, že Opavu mám z Prahy trošku daleko, ale to je fotbal,“ usmál se Jiří Kulhánek. „Hlavním lákadlem pro mě je fakt, že Opavu trénuje Radek Kováč,“ upozornil na hlavní důvod toho, proč do Slezska zamířil.

Letošní sezonu začal Jiří Kulhánek v Mladé Boleslavi, za ambiciózní tým z města Škodovek stihl odehrát šest zápasů. „Boleslav je klubem, který měl vždy ambice. Jenomže letošní sezona je pro všechny velkým zklamáním. Dokonce byl nucen skončit trenér Jozef Weber, kterého nahradil bývalý kouč reprezentace Karel Jarolím. Momentálně Boleslav ale už neřeším, mým hlavním cílem je zachránit ligu v Opavě,“ podotkl Kulhánek, který k deseti ligovým startům přidal už i osmačtyřicet ve FORTUNA:LIZE.

Není to tak dávno, co v dresu Mladé Boleslavi nastoupil v Opavě a dokonce vyrobil chybu, po které dal Štěpán Harazim gól. „No trochu jsem pomohl Opavě, místo toho, abych kopl míč na tribunu, chtěl jsem hrát fotbal a dopadlo to, jak dopadlo,“ vzpomíná na zápas, který skončil remízou 2:2. „Mohli jsme i v Opavě prohrát, kdyby Christ proměnil penaltu, měli jsme v závěru velké štěstí,“ poznamenal Kulhánek a s úsměvem dodal: „Teď už mohu říci, že je škoda, že ji nedal.“

Trenér Radoslav Kováč praktikuje hru s třemi stopery. „O mé roli v týmu jsme se už bavili. Opavu jsem už jako soupeř vnímal, že chce hrát zajímavý fotbal. Nikdy jsem tady snad ani nevyhrál. Myslím si, že by mi to mohlo sedět,“ poznamenal rodák z Prahy.

Opava aktuálně udělala celou řadu změn v kádru, navíc na přípravu nemá moc času. Jiří Kulhánek v tom až tak velký problém nevidí. „Času je málo, všechno půjde strašně rychlé. Věřím, že trenér Kováč nás dobře vyladí a bude to fajn,“ řekl.

Fotbalista, který je schopen alternovat na více postech v sestavě, je stále kmenovým hráčem Sparty. „Ve Spartě mám ještě smlouvu na rok a půl. Je v ní velká rotace hráčů i trenérů. Šanci jsem v ní dostal, zahrál jsem si ligu. Teď se ale soustředím jen na Opavu. Chci zachránit ligu, a co bude dál, momentálně neřeším,“ řekla závěrem nová posila SFC Opava.