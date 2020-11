Jirko, Opavě vstup po restartu FORTUNA:LIGY příliš nevyšel…

V prvním poločase jsme soupeře do ničeho nepustili, směrem dopředu jsme měli hodně náznaků. Jenomže centry nás nenacházejí. Místo toho, abychom stříleli, volíme nahrávku, a to nám nevycházelo. Druhý poločas jsme začali dobře, jenomže jsme pak dostali gól ze standardky, pak už jsme se ale nedostali vůbec k ničemu, protože Pardubice dobře držely balon, kouskovaly hru u rohového praporku a dohrály to zkušeně.

Směrem dopředu je Opava jalová, prakticky bez střely na branku, čím si to vysvětlujete?

Z mého pohledu si situace vytvoříme, ale nenacházíme střelce, který by balony uklízel. Přitom na tréninku nám to tam padá slušně.

Co s tím dál? Pardubice byly bezesporu hratelným soupeřem…

Co s tím? Snažíme se to zlomit. Na tréninku nám to jde. Centry fungují. Jenomže přijde zápas a jsme schopni pět centrů pokazit, kopnout je za bránu. Je to možná i nervozitou, možná nám chybí i kousek toho štěstíčka. Věřím, že to zlomíme.

Jediný gól jste inkasovali po standardní situaci. Dá se říci, že domácí proměnili jednu ze dvou šancí, které si vytvořili…

Měli velké štěstí. Balon se se štěstím odrazil k zadní tyči. Pardubice taky nedávají nějaké hezké góly. Dají jeden a pak to už ubrání. Nám to chybí.

Nyní čeká ligu pauza a pak hned zápas se Slavií…

Je škoda, že je opět pauza. Budeme trénovat a chystat se na Slavii. Uvidíme, co z tohoto utkání vytěžíme.