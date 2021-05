/FOTOGALERIE/ Loučení s FORTUNA:LIGOU je tady. Fotbalisté Opavy totiž minimálně na rok nejvyšší soutěž opouštějí. V sobotu hostí Slezané favorizovanou Plzeň. V její výpravě by neměl chybět ani někdejší miláček opavských tribun Joel Kayamba.

Opava - Zápas osmifinále MOL Cupu mezi SFC Opava a AC Sparta Praha 28. listopadu 2018 na Městském stadionu v Opavě. Kaku Guelor Kanga (AC Sparta Praha), Joel Ngandu Kayamba (SFC Opava). | Foto: Deník / František Géla

„Těšíme se moc. Přijede k nám velmi kvalitní tým, jeden z nejlepších v republice. Plzeň neměla úplně dobré období, ale pořád je to pro mě velký klub. Čeká nás poslední zápas, končí spousta hráčů, dojde k velké obměně,“ řekl úvodem trenér Opavy Radoslav Kováč. Jestliže Slezanům už o nic nejde, Západočeši se rvou o Evropu. „Je to pro ně jediná šance, jak se mohou dostat do pohárů. Chybí jim bod, takže do toho půjdou naplno, ale my bychom se s diváky moc rádi rozloučili výhrou. Kdyby to bylo proti Plzni, byla by to pro nás i pro diváky svým způsobem satisfakce po tom složitém roce. Uděláme vše pro to, abychom uspěli,“ slíbil kouč Slezanů, který nebude moci počítat se zraněným Dedičem.